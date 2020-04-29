24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0305:3812:3016:0719:1320:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعثر "الدراسة عن بعد" يطرح ملف صرف الملايير على رقمنة التعليم (5.00)

  2. عطية: لقاحات "كورونا" رهن التجريب .. والصيف لن يُنهي الوباء (5.00)

  3. "ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة" (5.00)

  4. بلافريج: "أنا علماني يؤمن بالله" .. والمغرب ليس مجتمعا محافظا (5.00)

  5. 126 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 4246 في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | صيد "الأروي" يوقع 10 أشخاص في قبضة الدرك

صيد "الأروي" يوقع 10 أشخاص في قبضة الدرك

صيد "الأروي" يوقع 10 أشخاص في قبضة الدرك
محمد ايت حساين
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 01:50

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأمسمرير، إقليم تنغير، مساء الثلاثاء، 10 أشخاص تورطوا في ممارسة الصيد العشوائي داخل إحدى المحميات الواقعة بجبال أمسمرير، في خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء "كورونا" المستجد.

ووَفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عملية توقيف الأشخاص الـ10 جاءت بعد توصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات دقيقة تشير إلى تورط المعنيين بالأمر في القبض على وحش "الأروي" بعد صيده بطريقة تقليدية.

وذكرت مصادر الجريدة، أن الأشخاص الموقوفين عمدوا إلى ذبح "الأروي" وتوزيعه فيما بينهما، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي بأمسمرير تمكنت، في وقت وجيز، من الوصول إلى المعنيين بالأمر وتوقيفهم، فيما حلت مصالح المياه والغابات بحضور رئيس شرطة القنص في ورزازات بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوفين تم اقتيادهم إلى مقر الدرك الملكي، قصد الاستماع إليهم في محضر رسمي، ووضعهم جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم، الأربعاء، أمام النيابة العامة المختصة قصد متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

مسؤول بالمندوبية الإقليمية للمياه والغابات بتنغير، أكد أن القانون المغربي يمنع منعا كليا صيد الأروي سواء عبر القنص أو بطريقة تقليدية، باعتباره من الوحيش الذي بدأ ينقرض في المغرب، موضحا أن هذا النوع يتواجد في جبال أمسمرير وأيت هاني بشكل كبير.

وأضاف المسؤول عينه، في تصريح لهسبريس، أن كل من ثبت تورطه في صيد أو قتل الأروي تطبق في حقه مجموعة من العقوبات، منها الغرامات المالية وبعض الأحيان يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس النافذ.

وطالب المسؤول نفسه، الساكنة القريبة من موطن هذا النوع من الوحيش وغيرها من الحيوانات، بالمساهمة في حمايتها، مشيرا إلى أن إقليم تنغير يعتبر من الأقاليم التي يتواجد بها الأروي وغيرها من الحيوانات، التي اختفت بشكل مخيف ببعض المناطق المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hicham7 الأربعاء 29 أبريل 2020 - 02:03
الصيد بدون قانون و صيد حيوانات ممنوع صيدها و اخلال حالة الطوارىء و المحكمة العسكرية ستقول كلمتها في حق مجرمي الصيد خصوصا الاروي والغزلان أو ما شابه ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - Nomade الأربعاء 29 أبريل 2020 - 02:23
أتمنى أن ينال الضالعون في الصيد الجائر لهذا الحيوان الجميل المهدد، العقوبة القصوى. بعض سكان ايت عتو أموسى، بجماعة تيلمي، قيادة امسمرير، دأبوا على صيد أودادن باستعمال الافخاخ التقليدية، حسب الروايات. ويعد هذا الحيوان ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - عالم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 02:28
يجب مراجعة القوانين المرتبطة بالصيد دون سند قانوني للحيوانات و قطع اشجار الغابة ... لا يعقل انك تساهم في صيد انواع مهددة بالانقراض وتكون العقوبة غرامة 5000 درهم مع العلم ان ثمن الاروي اغلى بكثير ... اي شخص يصطدان حيوان مهدد بالانقراض السجن 3 سنوات من اجل حماية البيئة و الوحيش و الغابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.