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كُتّاب وآراء
"خرق الطوارئ" يطيح بـ4 سائقين في قرية ابا محمد
أوقفت مصالح الدرك الملكي لقرية ابا محمد بإقليم تاونات، الثلاثاء، 4 سائقين؛ سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير إلى جانب 3 آخرين للنقل السري، إثر خرقهم للإجراءات المقيدة لنقل المسافرين بين المدن، في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية المفروضة في مواجهة وباء "كورونا".
وحسب ما أفادت به مصادر هسبريس، تم ضبط السيارات المذكورة من طرف العناصر الدركية وهي تهم بدخول مدينة قرية ابا محمد، مبرزة أن سيارة الأجرة وسيارة للنقل السري وصلتا إلى المنطقة انطلاقا من مدينة طنجة، بينما أقلت إحدى عربات النقل السري ركابها من نواحي سيدي قاسم، والأخرى من منطقة جرف الملحة.
ووفق المصادر ذاتها، كانت العربات المذكورة تنقل، فضلا عن سائقيها، ما مجموعه 11 مسافرا، مشيرة إلى أنه اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق المسافرين، قبل السماح لهم بالوصول إلى وجهاتهم، مع فرض الحجر الصحي المنزلي عليهم تحت مراقبة المصالح المختصة.
وبينما حُجزت سيارات النقل المذكورة، أُخضع سائقوها لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات.