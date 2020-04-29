24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0305:3812:3016:0719:1320:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعثر "الدراسة عن بعد" يطرح ملف صرف الملايير على رقمنة التعليم (5.00)

  2. عطية: لقاحات "كورونا" رهن التجريب .. والصيف لن يُنهي الوباء (5.00)

  3. "ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة" (5.00)

  4. 126 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 4246 في المغرب (5.00)

  5. نقابة تعليمية ترفض "الإجهاز" على مكاسب الشغيلة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "خرق الطوارئ" يطيح بـ4 سائقين في قرية ابا محمد

"خرق الطوارئ" يطيح بـ4 سائقين في قرية ابا محمد

"خرق الطوارئ" يطيح بـ4 سائقين في قرية ابا محمد
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 03:20

أوقفت مصالح الدرك الملكي لقرية ابا محمد بإقليم تاونات، الثلاثاء، 4 سائقين؛ سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير إلى جانب 3 آخرين للنقل السري، إثر خرقهم للإجراءات المقيدة لنقل المسافرين بين المدن، في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية المفروضة في مواجهة وباء "كورونا".

وحسب ما أفادت به مصادر هسبريس، تم ضبط السيارات المذكورة من طرف العناصر الدركية وهي تهم بدخول مدينة قرية ابا محمد، مبرزة أن سيارة الأجرة وسيارة للنقل السري وصلتا إلى المنطقة انطلاقا من مدينة طنجة، بينما أقلت إحدى عربات النقل السري ركابها من نواحي سيدي قاسم، والأخرى من منطقة جرف الملحة.

ووفق المصادر ذاتها، كانت العربات المذكورة تنقل، فضلا عن سائقيها، ما مجموعه 11 مسافرا، مشيرة إلى أنه اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق المسافرين، قبل السماح لهم بالوصول إلى وجهاتهم، مع فرض الحجر الصحي المنزلي عليهم تحت مراقبة المصالح المختصة.

وبينما حُجزت سيارات النقل المذكورة، أُخضع سائقوها لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.