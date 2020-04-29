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كُتّاب وآراء
انتحار شاب شنقا في ظروف غامضة بتارودانت
وضع شاب في عقده الثاني حدا لحياته في ظروف غامضة، أمس الثلاثاء بمدينة تارودانت، بعدما وُجد جثة معلقة إلى حبل بإحدى الغرف في شقته، بدرب "المعلم حماد" بالمدينة ذاتها.
وحسب مصدر هسبريس فإن الضحية، وهو شاب عازب يبلغ من العمر 25 سنة، عُثر عليه جثة هامدة من طرف شقيقه، بعد أن وضع حدا لحياته لأسباب مجهولة، مازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها، حيث تم إخطار السلطات المحلية والأمنية.
وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الشرطة القضائية إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.