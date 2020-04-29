تفكيك شبكة للاتجار بالبشر والتهجير بمدينة الداخلة‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، صباح اليوم، مواطنين من جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

التدخل الأمني، الذي تم بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكن من ضبط مجموعة من المرشحين للهجرة السرية، من بينهم طفلان قاصران وثمان سيدات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن عملية أمنية كانت قد مكنت ليل أمس الثلاثاء من توقيف 20 مرشحا للهجرة السرية من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء بشاطئ مدينة الداخلة؛ فضلا عن حجز قارب تقليدي مزود بمحركين ومجموعة من البراميل المعبأة بالبنزين، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى توقيف المشتبه فيهما المتورطين بشكل مباشر في تنظيم عملية الهجرة السرية عبر السواحل الجنوبية للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهما مكنت من حجز مبالغ مالية توزعت بين 85.540 درهما من العملة الوطنية و2356 أورو؛ فضلا عن مبلغ مالي آخر بالعملة الموحدة لدول غرب إفريقيا.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.