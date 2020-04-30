محاربة الاتجار بالمخدرات تسقط شخصا في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الثلاثاء، شخصا ينشط في مجال مسك وترويج مخدر الشيرا.

وحسب خلية التواصل بولاية أمن مراكش فهذه العملية جاءت إثر توصل الفرقة المذكورة بمعلومة تفيد بأن الموقوف ينشط في ترويج مخدر الشيرا، انطلاقا من مقر سكنه الكائن بأحد أحياء المدينة العتيقة، وأضافت: "تم توقيفه وبحوزته قطعة متوسطة الحجم معدة للبيع، وهاتف نقال ذكي يستعمله في التواصل مع زبائنه".

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه فيه أسفر عن حجز صفيحتين إضافيتين من المخدر نفسه، رفعت وزن المحجوز الإجمالي إلى ما يفوق 200 غرام.

وبتعليمات من النيابة العامة، وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث، الذي يبقى جاريا من أجل الوصول إلى مزوده الرئيسي وكل من أثبتت التحريات تورطه في سياق هذه القضية، وفق إفادة المصدر ذاته.