توقيف شخص يصنع كمامات واقية مزيفة بطنجة

جمال سماحي من تطوان

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير السلامة المحددة طبيا.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني، في تصريح هسبريس، فإن المشتبه فيه جرى توقيفه في حالة تلبس باستغلال محل تجاري بحي مسنانة بمدينة طنجة لخياطة وترويج كمامات واقية لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 400 كمامة واقية مزيفة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.