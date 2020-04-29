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الرئيسية | حوادث | توقيف شخص يصنع كمامات واقية مزيفة بطنجة

توقيف شخص يصنع كمامات واقية مزيفة بطنجة

توقيف شخص يصنع كمامات واقية مزيفة بطنجة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:06

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير السلامة المحددة طبيا.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني، في تصريح هسبريس، فإن المشتبه فيه جرى توقيفه في حالة تلبس باستغلال محل تجاري بحي مسنانة بمدينة طنجة لخياطة وترويج كمامات واقية لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 400 كمامة واقية مزيفة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الكمامات الشبح الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:46
اين أجد الكمامات من فضلكم في الدار البيضاء؟ لقد زرت اكثر من عشر صيدليلت ولم اجدها.
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2 - Said الأربعاء 29 أبريل 2020 - 18:48
لوبي الكمامات يريد أن يحتكر السوق لوحده.
اي انسان عاقل يمكنه خياطة أو صناعة الكمامة و لما لا بيعها أيضا.
كل الأثواب صالحة لصناعة الكمامات ما عدا البوليستر...
في ألمانيا أغلبية الأسر تصنع الكمامات في المنزل و البعض فيهم يبيعها بطريقة قانونية في eBay
اي هو المشكل ؟
كفانا جهلاً و تجهيلاً لخدمة مصالح اللوبيات.
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