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كُتّاب وآراء
"تطبيق الحجر" يرسل عون سلطة إلى المستعجلات
أفادت مصادر هسبريس أن دورية تابعة للملحقة الإدارية الأولى بسطات، تعرّضت، مساء اليوم الأربعاء، لاعتداء لفظي وبدني من قبل شخص يشتبه فيه بخرق حالة الطوارئ الصحية، بحي سيدي عبد الكريم المعروف لدى السطاتيين بـ"دالاس".
وأضافت المصادر ذاتها أن قائد الملحقة الإدارية الأولى بسطات، كان يشرف رفقة أعوانه على تطبيق حالة الطوارئ الصحية، قصد إلزام السكان بالمكوث في منازلهم، وحثّ المسموح لهم بالخروج على ارتداء الكمّامة، وعدم الازدحام أثناء قضاء أغراضهم، إلاّ أن المشتبه فيه بخرق حالة الطوارئ، واجه الدورية بالسب والشتم والاعتداء بالحجارة على أحد أعوان السلطة "مقدّم" المصاب في وجهه.
وأردفت المصادر نفسها أن المشتبه فيه فرّ إلى وجهة مجهولة، في حين نُقل عون السلطة إلى المستعجلات بمستشفى سطات لتلقي العلاجات الضرورية، إذ تسلّم شهادة طبية تثبت حجم الضرر ومدة العجز، في انتظار الإدلاء بها لعناصر الضابطة القضائية في إطار البحث التمهيدي، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة لكشف ظروف وملابسات الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كما نتمنى لاخينا المقدم الشفاء العاجل كما نرجو منه ان لا يتنازل عن الشكاية وان يترك الكلمة للقضاء