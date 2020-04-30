سقوط من الطابق الرابع ينهي حياة شاب بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

فارق الحياةَ شابٌ عشريني، مساء الأربعاء، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع لعمارة سكنية في شارع "مولاي عبد الله" بمدينة أكادير، في ظروف لازالت غامضة.

ورجّح شهود عيان أن يكون الشاب تعمّد وضع حدّ لحياته بإلقاء جسده من شرفة الشقة التي تقطنها أسرته، إذ يُحتمل أن تكون الاضطرابات النفسية التي يُعانيها قيد حياته هي السبب في انتحاره.

وفُتح تحقيق قضائي في الموضوع من طرف مصالح الشرطة القضائية، بعدما تمت معاينة جثة المتوفى وتوجيهها إلى مستودع الأموات، في انتظار نتائج التشريح الطبي الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، تبعا لتعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير.