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الرئيسية | حوادث | سقوط من الطابق الرابع ينهي حياة شاب بأكادير

سقوط من الطابق الرابع ينهي حياة شاب بأكادير

سقوط من الطابق الرابع ينهي حياة شاب بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 30 أبريل 2020 - 00:20

فارق الحياةَ شابٌ عشريني، مساء الأربعاء، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع لعمارة سكنية في شارع "مولاي عبد الله" بمدينة أكادير، في ظروف لازالت غامضة.

ورجّح شهود عيان أن يكون الشاب تعمّد وضع حدّ لحياته بإلقاء جسده من شرفة الشقة التي تقطنها أسرته، إذ يُحتمل أن تكون الاضطرابات النفسية التي يُعانيها قيد حياته هي السبب في انتحاره.

وفُتح تحقيق قضائي في الموضوع من طرف مصالح الشرطة القضائية، بعدما تمت معاينة جثة المتوفى وتوجيهها إلى مستودع الأموات، في انتظار نتائج التشريح الطبي الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، تبعا لتعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابن جرير الخميس 30 أبريل 2020 - 01:05
لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم تغمد الفقيد برحمتك واسكنه فسيح جناته واغفر له ما تقدم من ذنبه ومتاخر والهم ذويه الصبر وسلوان
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4
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 30 أبريل 2020 - 01:09
هل قارب تعداد المنتحرين في ربوع المملكة خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة عدد وفيات كورورنا..
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3 - عبد الرحمان 10 الخميس 30 أبريل 2020 - 01:11
بتاريخ 24 من الشهر الجاري كبت مقالا منشورا بالجريدة الالكترونية هسبريس عنوانه الوقاية من الانتحار في زمن كورونا لما لا حظته و لاحظه غيري من تزايد حالات الانتحار بالمغرب أثناء فترة الحجر الصحي ، و كم يحز في نفسي خبر وفاة أشخاص و وضع حد لحياتهم اما ضغوط متعددة نفسية و اجتماعية و .....
أنا لست متخصصا في المجال و لكن اطلب من الدولة عبر قنواتها المسموعة و المرئية تخصيص برامج للرفع من معنويات المواطنين خلال هذه الفترة و استدعاء فقهاء دين و اطباء علم النفس و غيرهم على الاقل لطمانة الناس نفسيا بالمستقبل القريب و بان الامور ستكون ان شاء الله بخير
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