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كُتّاب وآراء
الممنوعات تجر شابا إلى العدالة ضواحي اشتوكة
تمكّنت السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، من وضع حدّ لنشاط شاب، في الثلاثينات من العمر، وذلك للاشتباه بضلوعه في قضية تتعلق بترويج الممنوعات.
وجاء توقيف المعني، وهو من ذوي السوابق القضائية، على إثر دورية راجلة لعناصر القوات المساعدة والسلطة المحلية، في إطار فرض احترام تدابير الطواريء الصحية، وذلك في وسط "سويقة" بلفاع، حيث جرى ضبطه متلبسا بحيازة عدة قطع من مخدر الشيرا، تم إعدادها للترويج محليا.
ووفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا، تم توجيه الموقوف إلى المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، من أجل فتح مسطرة الاستماع الأولي حول التهم المنسوبة إليه، حيث تقرّر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.