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الرئيسية | حوادث | مشاكل أسرية تدفع أمّا إلى قتل أبنائها بالبيضاء

مشاكل أسرية تدفع أمّا إلى قتل أبنائها بالبيضاء

مشاكل أسرية تدفع أمّا إلى قتل أبنائها بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 30 أبريل 2020 - 18:16

قالت مصادر الجريدة إن والدة الأطفال الثلاثة الذين عُثر على جُثثهم، اليوم، بأحد المنازل بمدينة الدار البيضاء خرجت من الغيبوبة، وتأكدت فرضية قتلها لأبنائها ومحاولة انتحارها بسبب مشاكلها مع ربّ الأسرة.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد أشارت إلى أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني قاموا، زوال اليوم، بمباشرة إجراءات معاينة جثت ثلاثة أشقاء قاصرين يبلغون من العمر 9 و7 و3 سنوات، بعدما تم العثور عليهم داخل منزل العائلة وهم يحملون طعنات غائرة على مستوى شرايين المعصم باستعمال أداة حادة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية عاينوا أيضا والدة الضحايا الثلاثة وهي في حالة غيبوبة تامة، وتحمل بدورها طعنات مفتعلة على مستوى المعصم والبطن باستعمال نفس الأداة الحادة، مع تركها لرسالة خطية تحيل فيها على الرغبة في الانتحار لأسباب وخلافات أسرية، كما تم حجز عقاقير طبية بمسرح الجريمة يشتبه في استخدامها في تخدير الأطفال الضحايا قبل الإجهاز عليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - مغربي الخميس 30 أبريل 2020 - 18:37
ها لعار رجعو الإعدام
هادشي راه بزاف

الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض
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32
2 - محمد الزموري الخميس 30 أبريل 2020 - 18:38
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يعجز اللسان عن الكلام نسألك حسن الخاتمة ياألله.
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57
3 - الوالي الخميس 30 أبريل 2020 - 18:39
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
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27
4 - Reda الخميس 30 أبريل 2020 - 18:40
ها لي خطر من كورونا ...........
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33
5 - maryam الخميس 30 أبريل 2020 - 18:40
الله أكبر على هاد مصيبة لسمعت بها دابا لاحول ولا قواة إلى بالله حسبي الله ونعم وكيل هادشي لقدرت تقول كملييين عانا مشكيل ولكن بش نقتل ولدتي منقدرش إوا الله هو اعلم بها،،
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18
6 - Rachid tougui الخميس 30 أبريل 2020 - 18:40
ارجو ان يكون القضاء نزيها لاني لا اتق فيه
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-4
7 - abdelmajid الخميس 30 أبريل 2020 - 18:41
ﻻحول وﻻقوة إلا بالله العلي العظيم
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13
8 - عصام الوجدي الخميس 30 أبريل 2020 - 18:42
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نطلب من الله العلي الحفيظ السلامة . بتنا نسمع أشياء لم نسمع بها قط . يارب ارحمهم . ان لله وان اليه راجعون.
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13
9 - [email protected] الخميس 30 أبريل 2020 - 18:42
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
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9
10 - هشام الخميس 30 أبريل 2020 - 18:43
والحيوانات لن يفعلو بأبناءهم هكذا .كافرة بالله أشد عداب لكي في دنيا وفي أخرة.
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-1
11 - عابر سبيل الخميس 30 أبريل 2020 - 18:43
لعن الله الفقر الناس كاتموت و كتقتل اولادها الله يحفظ فين وصلنا في هاذ البلاد و المسؤولين ما مسوقينش
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-2
12 - kamal الخميس 30 أبريل 2020 - 18:44
terrible news ,tuer ses propre fils c'est terrible , la société marocain qui vivait en paix a disparu maintenant que des disputes familiale les foyer heureux sont rare ,
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-4
13 - الزواج شوفوني والحياة؟؟؟ الخميس 30 أبريل 2020 - 18:45
هناك العديد من النساء والرجال يتسابقون على الزواج ضمن التباهي والمضاهاة شوفوني غادي ندير العرس، وحينما يولد الأبناء لايستطيع الزوجان مواجهة الاعتناء بتربيتهم ،وأحيانا يكون الزواج متسرعا لأجل شوفوني وليس من أجل الزواج المسؤول والقدس فتنتج مشاكل عويصة لايدرون على تحملها
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28
14 - Momo الخميس 30 أبريل 2020 - 18:45
لم افهم شيء في بعض انواع البشر،ليس يعني لديك مشاكل مع رب الاسرة و ما ذنب الاطفال الابرياء؟ليس هناك اي حجة يجعل هذه الام القاتلة ان تقتل ابناءها سوى انها مجرمة عديمة الانسانية و لا اريد ان اسمع من احد يبرأها و يقول المشاكل النفسية او العائلية او حتى المادية،نحن كذلك لدينا مشاكل نفسية و صحية ونحمد الله و نشكره و صابرين مثلنا مثل اغلب الناس.
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23
15 - ولاية السراغنة الخميس 30 أبريل 2020 - 18:45
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض عليك
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6
16 - محمد الخميس 30 أبريل 2020 - 18:46
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3
17 - مصطفى الخميس 30 أبريل 2020 - 18:47
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.عجز اللسان عن الكلام ونحن في شهر الغفران..
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4
18 - ولد حميدو الخميس 30 أبريل 2020 - 18:47
من يقتل ابناءه اكثر من مجرم او ارهابي
ما دامت عللت فعلتها بمشاكل اسرية فهدا يدل بانها كانت عندها نوايا انتقامية من زوجها و لكن ما هو دنب الاطفال و لن اقول الابناء لانه لو كانت ام فلن تفعل هدا الجرم
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8
19 - jalal_el الخميس 30 أبريل 2020 - 18:48
لا حول ولا قوة الا بالله يعجز اللسان عن التعبير الحمد لله الطلاق يكون افضل حل لمثل هذه المشاكل هناك الكثير يظن ان الطلاق يشتت الشمل لكن في بعض الاحيان يكون احسن لحفظ نفسية الاطفال من التذمر وانهاء الخلافات بين الزوجين وبعد ذلك الله سيجعل لكل واحد منهما سبيلا
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6
20 - hôtel alpha الخميس 30 أبريل 2020 - 18:48
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وإنا لله وإنا إليه راجعون
بسبب مشكل مع رب الأسرة تقتل أرواح وفلذات أكبادها
ما هذه العقلية الحيوانية ؟؟؟؟؟؟
عقوبتها عند خالقها أكبر من عقوبتها في الحياة
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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4
21 - عادل الخميس 30 أبريل 2020 - 18:48
مالقيت مانقول من غير لا حول ولا قوة الا بالله والله الى هادشي كيقطع فالقلب الى عندك مشكل مع الزوج ديالك اشنو ذنب دوك الوليدات مساكن ما هي نفس ما هي جوج اش غاتقولي اما الله يوم القيامة الله يرحمهم يا رب فهاد النهار زعما راكي ام والكبدات ديالوك هادوك هادشي كااامل سبابوا البعد عن الله وعن الدين مكاين لا مرض عقلي لا نفسي
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5
22 - ياسين الخميس 30 أبريل 2020 - 18:48
كانت المرأة والام على الخصوص منبع الرحمة والصبر والحنان والتضحية اما الان فلايسعني الى ان اقول لاحول ولاقوة الى بالله.
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3
23 - لا حول ولا قوة الا بالله. الخميس 30 أبريل 2020 - 18:49
الطلاق احيانا يكون اريح للإنسان من زواج كله مشاكل، ماكانت هذه السيدة ان تقدم على فعلتها التي ستقلب حياتها راس على عقب من شدة الندامة.
ان كان رب الاسرة دون المستوى فالأولى ان تترك له اولاده و تذهب إلى حال سبيلها.
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2
24 - المصطفى الخميس 30 أبريل 2020 - 18:49
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..قتل النفوس من الكباءر
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0
25 - ماندي الخميس 30 أبريل 2020 - 18:50
يا الهي في عز هذا الشهر الفضيل يقع هذا. اي عالم صرنا نعيشه. زمن المعاناة في كل شيء. لا حول و لا قوة الا بالله.
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2
26 - ام . الخميس 30 أبريل 2020 - 18:50
اللم يرحمهوم و مع الاسف معظم النساء المغربيات يعانون من الاكتئاب و الضغط النفسي .
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1
27 - لطيفة الخميس 30 أبريل 2020 - 18:51
حسبنا الله ونعم الوكيل نسأل الله حسن الختام
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1
28 - هاعلاش الخميس 30 أبريل 2020 - 18:51
لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
الى هذا الحد اصبحت الروح لا تساوي شيء حتى في نظر الأبوين
ابن انت يا سيدنا عمر ليتك معنا لترى وتسمع والله حتى تعجز عن وضع العقوبة من كثرت المصائب ونحن في ضهر الغفران والكل يدعي الصيام
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0
29 - انوار تمارة الخميس 30 أبريل 2020 - 18:52
لا حول ولا قوّة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. خبر يفجع القلوب.......
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30 - Hassane الخميس 30 أبريل 2020 - 18:52
بطبيعة الحال اكون المشاكيل اسرية اوكتر لان السلطة تقول اجلس في الدار ولكن بدون لقمة جوع نهار على خوه اوا كلس نتا فالدار الحبس حسن من الدار هاد الازمة
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-2
31 - اللهم احفظنا الخميس 30 أبريل 2020 - 18:55
لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم تغمدهم برحمتك يا رب يا كريم.
غريبة هذه الدنيا ومبكية والله ان العين لتدمع لفقدان اطفال ببساطة ،
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32 - بويا مصطفى الخميس 30 أبريل 2020 - 18:59
لا حول ولا قوة الا بالله. مرض الاكتئاب في تقدمه عواقبه أخطر
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33 - الهلالي الخميس 30 أبريل 2020 - 19:01
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم . الى اين يا بشر ؟ واش وصلات الجرءة بأم تقتل فلادات كبدتها . كل العالم عندهم مشاكل اسرية . هادشي كامل حيت بعدنا على طريق الله . اللهم ألطف بنا يا لطيف
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34 - Lina الخميس 30 أبريل 2020 - 19:02
فعلا الدنيا غير عادلة بالمرة .هناك من يعاني من أجل أن يكون لديه طفل ويتمنى ولو ظفره ،يتحمل نظرات الفضوليين وعبارات الشامتين ناهيك عن وخزات الإبر المؤلمة والنفسية المحطمة كل مرة عندما يكون التحليل سلبي زد عليها نوبات البكاء الهستيرية ومع ذلك تتحلى بالأمل وتقول ربي لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين .أستغفرك ربي وأتوب إليك أنت أعلم بحالي إشملني برحمتك ومغفرتك .
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3
35 - فقط أم الخميس 30 أبريل 2020 - 19:05
واش مكترحموش الناس من تعليقاتكم ،راه كيفما الجسم كيمرض راه حتى العقل
مستحيل اي ام تفكر تأذي اولادها، في مرض نفسي شديد يؤدي الى تخيلات و هلاوس و المرأة كاءن حساس و ضعيف
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
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0
36 - الصمدي الخميس 30 أبريل 2020 - 19:05
الحقيقة اغرب من الخيال ...
يعجز اللسان ان يعبر عن بشاعة الخبر سوى ان يقول ...
لاحول ولاقوة الا بالله ....
إنا لله وإنا إليه راجعون ......
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