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كُتّاب وآراء
مشاكل أسرية تدفع أمّا إلى قتل أبنائها بالبيضاء
قالت مصادر الجريدة إن والدة الأطفال الثلاثة الذين عُثر على جُثثهم، اليوم، بأحد المنازل بمدينة الدار البيضاء خرجت من الغيبوبة، وتأكدت فرضية قتلها لأبنائها ومحاولة انتحارها بسبب مشاكلها مع ربّ الأسرة.
وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد أشارت إلى أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني قاموا، زوال اليوم، بمباشرة إجراءات معاينة جثت ثلاثة أشقاء قاصرين يبلغون من العمر 9 و7 و3 سنوات، بعدما تم العثور عليهم داخل منزل العائلة وهم يحملون طعنات غائرة على مستوى شرايين المعصم باستعمال أداة حادة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية عاينوا أيضا والدة الضحايا الثلاثة وهي في حالة غيبوبة تامة، وتحمل بدورها طعنات مفتعلة على مستوى المعصم والبطن باستعمال نفس الأداة الحادة، مع تركها لرسالة خطية تحيل فيها على الرغبة في الانتحار لأسباب وخلافات أسرية، كما تم حجز عقاقير طبية بمسرح الجريمة يشتبه في استخدامها في تخدير الأطفال الضحايا قبل الإجهاز عليهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
هادشي راه بزاف
الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض
ما دامت عللت فعلتها بمشاكل اسرية فهدا يدل بانها كانت عندها نوايا انتقامية من زوجها و لكن ما هو دنب الاطفال و لن اقول الابناء لانه لو كانت ام فلن تفعل هدا الجرم
وإنا لله وإنا إليه راجعون
بسبب مشكل مع رب الأسرة تقتل أرواح وفلذات أكبادها
ما هذه العقلية الحيوانية ؟؟؟؟؟؟
عقوبتها عند خالقها أكبر من عقوبتها في الحياة
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وإنا لله وإنا إليه راجعون
ان كان رب الاسرة دون المستوى فالأولى ان تترك له اولاده و تذهب إلى حال سبيلها.
الى هذا الحد اصبحت الروح لا تساوي شيء حتى في نظر الأبوين
ابن انت يا سيدنا عمر ليتك معنا لترى وتسمع والله حتى تعجز عن وضع العقوبة من كثرت المصائب ونحن في ضهر الغفران والكل يدعي الصيام
غريبة هذه الدنيا ومبكية والله ان العين لتدمع لفقدان اطفال ببساطة ،
مستحيل اي ام تفكر تأذي اولادها، في مرض نفسي شديد يؤدي الى تخيلات و هلاوس و المرأة كاءن حساس و ضعيف
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
يعجز اللسان ان يعبر عن بشاعة الخبر سوى ان يقول ...
لاحول ولاقوة الا بالله ....
إنا لله وإنا إليه راجعون ......