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الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يوقع بمروج للمخدرات ضواحي إفران

خرق "الطوارئ" يوقع بمروج للمخدرات ضواحي إفران

خرق "الطوارئ" يوقع بمروج للمخدرات ضواحي إفران
هسبريس من إفران
الجمعة 01 ماي 2020 - 11:05

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بإفران، ليلة الخميس، شخصا، من مواليد سنة 1988، لخرقه حالة الطوارئ الصحية والاشتباه في ترويجه للمخدرات.

ووفق مصادر هسبريس فقد تم توقيف المعني بالأمر بالجزء التابع ترابيا لجماعة تيزكيت من منتجع عين فيتال، مبرزة أن عملية إخضاعه للتفتيش مكنت من العثور بحوزته على 80 غراما من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح معدة للترويج.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية توقيف المشتبه فيه جاءت بناء على إخبارية تفيد وجود شخص يتجول، ليلا، بمنتجع عين فيتال في ظروف مشبوهة، مبرزة أن العناصر الدركية تحركت، على إثر ذلك، صوب المكان لتنجح في توقيف المعني بالأمر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه، اليوم الجمعة، أمام وكيل الملك بابتدائية أزرو، تضيف مصادر الجريدة، مبرزة أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة في الضرب والجرح وتناول المخدرات.

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