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الرئيسية | حوادث | ترويج أخبار زائفة في الحوز يجر شابا إلى القضاء

ترويج أخبار زائفة في الحوز يجر شابا إلى القضاء

ترويج أخبار زائفة في الحوز يجر شابا إلى القضاء
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 02 ماي 2020 - 06:05

أحالت مصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز، الجمعة، على النيابة العامة المختصة بمراكش شابا من أجل التشهير ونشر أخبار مغلوطة.

وقام الشاب المعني، يوم الأربعاء الماضي، بتسجيل شريط مصور لشخص ممدد على الأرض برفقة والدته، أمام المستشفى الإقليمي بتحناوت، مدعيا أن إدارة المشفى ترفض تقديم الخدمات للمريض الذي يوجد في حالة حرجة.

وقالت مصادر هسبريس: "لم يتقدم الشاب، موضوع الشريط، للمستشفى من أجل العلاج؛ لأنه لم يكن يعاني من أي عرض مرضي"، ثم أضافت: "حضر للحصول على شهادة طبية، لتقديمها لمصالح الدرك الملكي".

وفور تلقيها لإخبارية في موضوع تسجيل الشريط المصور، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المستشفى الإقليمي، لتوقيف الشاب الذي كان يقوم بتسجيل الفيديو بهاتفه المحمول.

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