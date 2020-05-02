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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورط في ترويج أقراص طبية مخدرة بزايو

إيقاف متورط في ترويج أقراص طبية مخدرة بزايو

إيقاف متورط في ترويج أقراص طبية مخدرة بزايو
هسبريس من الناظور
السبت 02 ماي 2020 - 03:35

أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية بمدينة زايو شخصا أربعينيا للاشتباه بتورطه في ترويج أقراص طبية مخدّرة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المؤثرات العقلية، بالقرب من مسكنه بأحد أحياء مدينة زايو.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية، بعد إيقاف الشخص المعني، أسفرت عن العثور على 957 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأنواع بحوزته.

وإلى ذلك، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، في انتظار تحديد هويات باقي المتورطين لإيقافهم.

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