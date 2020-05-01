صعقة كهربائية تنهي حياة ثلاثينية نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس، أن امرأة ثلاثينية توفيت، اليوم الجمعة، نتيجة تعرّضها لصعقة كهربائية في منزلها ببلدية الدروة نواحي مدينة برشيد، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الثلاثينية كانت تقوم بأشغال تنظيف المنزل وتصبين الملابس بواسطة غسالة، إلاّ أن تماسا كهربائيا مفاجئا أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها الوعي، قبل أن يكتشف أحد أبنائها الأمر.

وجرى نقل السيدة نفسها على وجه السرعة نحو المستشفى بعاصمة أولاد حريز على أمل إنقاذ حياتها، إلاّ أنها فارقت الحياة. كما تدخّلت النيابة العامة المختصة، وأمرت بتوجيه جثة الهالكة نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي.