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الرئيسية | حوادث | صعقة كهربائية تنهي حياة ثلاثينية نواحي برشيد

صعقة كهربائية تنهي حياة ثلاثينية نواحي برشيد

صعقة كهربائية تنهي حياة ثلاثينية نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 01 ماي 2020 - 23:23

أفادت مصادر هسبريس، أن امرأة ثلاثينية توفيت، اليوم الجمعة، نتيجة تعرّضها لصعقة كهربائية في منزلها ببلدية الدروة نواحي مدينة برشيد، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الثلاثينية كانت تقوم بأشغال تنظيف المنزل وتصبين الملابس بواسطة غسالة، إلاّ أن تماسا كهربائيا مفاجئا أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها الوعي، قبل أن يكتشف أحد أبنائها الأمر.

وجرى نقل السيدة نفسها على وجه السرعة نحو المستشفى بعاصمة أولاد حريز على أمل إنقاذ حياتها، إلاّ أنها فارقت الحياة. كما تدخّلت النيابة العامة المختصة، وأمرت بتوجيه جثة الهالكة نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - تعليم الإسعافات الأولية السبت 02 ماي 2020 - 00:08
الله يرحم السيدة. غير من كثرة هاد المشاكل ديال صخانات الماء الرديئة و الصعقات الكهربائية و الأزمات القلبية و الصدرية يستوجب على الدولة و الجمعيات و المدارس و الشركات تعليم الجميع الإسعافات الأولية لأن بإمكانها إنقاد أرواح كثيرة قبل قدوم الإسعافات الطبية...
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4
2 - محمد الزموري السبت 02 ماي 2020 - 00:20
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لنا ولها تعددت الأسباب والموت واحد لا إلاه إلا الله
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3
3 - imad السبت 02 ماي 2020 - 00:37
لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا فين كينفع داك الأرضي، كيحمي الشخص من الصعقات الكهربائية المميتة.
من المرجح ديك المكينة لا تتوفر على أرضي أو المنزل بأكمله، خصوصا البناء القديم
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