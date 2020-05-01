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كُتّاب وآراء
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صعقة كهربائية تنهي حياة ثلاثينية نواحي برشيد
أفادت مصادر هسبريس، أن امرأة ثلاثينية توفيت، اليوم الجمعة، نتيجة تعرّضها لصعقة كهربائية في منزلها ببلدية الدروة نواحي مدينة برشيد، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الثلاثينية كانت تقوم بأشغال تنظيف المنزل وتصبين الملابس بواسطة غسالة، إلاّ أن تماسا كهربائيا مفاجئا أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها الوعي، قبل أن يكتشف أحد أبنائها الأمر.
وجرى نقل السيدة نفسها على وجه السرعة نحو المستشفى بعاصمة أولاد حريز على أمل إنقاذ حياتها، إلاّ أنها فارقت الحياة. كما تدخّلت النيابة العامة المختصة، وأمرت بتوجيه جثة الهالكة نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
من المرجح ديك المكينة لا تتوفر على أرضي أو المنزل بأكمله، خصوصا البناء القديم