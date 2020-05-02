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السباحة في "أم الربيع" تنهي حياة خمسيني بالبروج
أخضع فريق طبي مختص، الجمعة، بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، جثة رجل خمسيني للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة بعد انتشالها من نهر أم الربيع، لفائدة البحث التمهيدي المفتوح من قبل درك البروج.
وأفادت مصادر هسبريس، أن رجلا خمسينيا (أ.ش) ينحدر من بني مسكين الشرقية دائرة البروج، قصد نهر أم الربيع على مستوى دوار العبادلة بقبيلة أولاد عامر المجاورة لمنطقة سكناه، ثم شرع في السباحة قبل أن يختفي عن الأنظار.
وزادت المصادر نفسها، أن الحادث استدعى انتقال ممثل السلطة المحلية وعناصر تابعة لدرك البروج وأفراد من الوقاية المدنية إلى عين المكان، إذ تمكنوا من انتشال جثة الخمسيني ومعاينتها، قبل توجيهها نحو مستودع الأموات بسطات قصد التشريح، تبعا لتعليمات ممثل الحق العام بعاصمة الشاوية.