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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيع يستنفر مصالح أمن طنجة

العثور على جثة رضيع يستنفر مصالح أمن طنجة

العثور على جثة رضيع يستنفر مصالح أمن طنجة
جمال سماحي
السبت 02 ماي 2020 - 02:31

استنفر العثور على جثة رضيع حديث الولادة، بمنطقة سيدي إدريس بمدينة طنجة، مساء الجمعة، مختلف مصالح الأمن عقب إخطارها بالواقعة.

وحسب مصادر محلية متطابقة، فقد عثر بعض المواطنين على جثة الرضيع مرمية بالقرب من الملحقة الإدارية 24 بمنطقة سيدي إدريس، مضيفة أنهم ربطوا الاتصال بالسلطات العمومية التي حلت بالمكان رفقة عناصر الوقاية المدنية.

وباشرت مصالح الأمن التحقيق بغرض تحديد هوية الجهة المتورطة في الجريمة، فيما نُقلت جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار"، لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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