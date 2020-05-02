24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5905:3512:2916:0719:1620:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كندا تحظر تجارة الأسلحة بعد أسوأ عملية إطلاق نار (5.00)

  2. قانون 22.20 صورة لحقيقة الحياة السياسية المغربية (5.00)

  3. ما هي صورة الحكومة البديلة في عيون المغاربة؟ (5.00)

  4. وثائق فرنسية ـ 7 ـ .. "زايد أوحماد" وغرامات تنغير وأسول وامسمرير (5.00)

  5. الأثرياء الكبار وجائحة كورونا .. عدل "الفيروس التاجي" مجرد وهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | قذيفة حربية قديمة تستنفر السلطات بجماعة إكنيون

قذيفة حربية قديمة تستنفر السلطات بجماعة إكنيون

قذيفة حربية قديمة تستنفر السلطات بجماعة إكنيون
هسبريس من تنغير
السبت 02 ماي 2020 - 17:02

عثر صباح اليوم، داخل "القشلة القديمة" بمركز جماعة إكنيون بإقليم تنغير، على قذيفة حربية مكسوة بالصدأ تعود إلى الفترة الاستعمارية.

واستنفر الأمر السلطة المحلية بقيادة إكنيون وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي التي عملت على معاينة القذيفة وفرض حراسة على مكان العثور عليها.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن خبراء القوات المسلحة الملكية بالحامية العسكرية بالرشيدية سيقومون بنقل القذيفة من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء لتفجيرها بشكل آمن، موضحا أن "القذيفة الحربية تعود إلى الفترة الاستعمارية على المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.