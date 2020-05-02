قذيفة حربية قديمة تستنفر السلطات بجماعة إكنيون

هسبريس من تنغير

عثر صباح اليوم، داخل "القشلة القديمة" بمركز جماعة إكنيون بإقليم تنغير، على قذيفة حربية مكسوة بالصدأ تعود إلى الفترة الاستعمارية.

واستنفر الأمر السلطة المحلية بقيادة إكنيون وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي التي عملت على معاينة القذيفة وفرض حراسة على مكان العثور عليها.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن خبراء القوات المسلحة الملكية بالحامية العسكرية بالرشيدية سيقومون بنقل القذيفة من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء لتفجيرها بشكل آمن، موضحا أن "القذيفة الحربية تعود إلى الفترة الاستعمارية على المنطقة".