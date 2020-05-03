درك "بن الطيب" يوقف مروجا للمخدرات الصلبة

هسبريس من الناظور

أوقفت عناصر الدرك الملكي ببن الطيب، التّابعة ترابيا لنفوذ إقليم الدريوش، أحد أكبر مروّجي المخدرات الصّلبة ومتزعمي الشبكات الإجرامية بالمنطقة، والذي كان موضوع مذكرات بحث وطنية.

ومكنت العملية التي قادها الدرك الملكي، تحت إشراف القائد الإقليمي للدريوش، من مداهمة منزل المعني بالأمر وتوقيفه بعد رصد وتتبع تحركاته بالمنطقة.

وقد اقتيد الموقوف صوب مركز الضابطة القضائية تحت حراسة مشددة، لإخضاعه للتحقيق في عدد من القضايا الإجرامية المتعلقة بحيازة المخدرات وترويجها، والسرقة الموصوفة باستعمال أسلحة نارية والارتباط بشبكات إجرامية.

يذكر أن الموقوف ظلّ فارا من العدالة لأزيد 10 سنوات، وكان موضوع عدد من الشكايات والمذكرات الوطنية وأدين غيابيا بعدة أحكام.