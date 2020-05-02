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الرئيسية | حوادث | مصرع أمّ في محاولة إنقاذ ابنها من الغرق بوزان

مصرع أمّ في محاولة إنقاذ ابنها من الغرق بوزان

مصرع أمّ في محاولة إنقاذ ابنها من الغرق بوزان
هسبريس من تطوان
السبت 02 ماي 2020 - 23:05

لقيت أربعينية مصرعها غرقا، السبت، بعدما همت بإنقاذ ابنها من الموت داخل حفرة بأحد الوديان التابعة لجماعة بني كلة بإقليم وزان.

وفي تفاصيل الواقعة أفادت مصادر هسبريس بأن الضحية كانت بصدد غسل الملابس في مياه الوادي، فيما شرع الابن في السباحة رفقة أقرانه غير آبه بالخطر، وبعدما خارت قواه حاولت الأم إنقاذ فلذة كبدها بالارتماء في الحفرة، غير أنها فارقت الحياة لعدم إجادتها السباحة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه لولا تدخل أحد الأشخاص لكانت الحصيلة كارثية، مشيرة إلى إنقاذ الطفل متشبثا بالحياة وتوجيهه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي "أبو القاسم الزهراوي"؛ فيما جرى إيداع جثمان الهالكة مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yaakoub el yaakoubi السبت 02 ماي 2020 - 23:15
اللهم ارحمها ضحت بنفسها مقابل انقاد ابنها
انا لله وانا اليه راجعون
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