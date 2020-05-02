24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/05/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:59
|05:35
|12:29
|16:07
|19:16
|20:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هل تنقذ الإجراءات الحكومية قطاع السياحة من إفلاس "كورونا"؟
- استصلاح السرائر واجتناب الكبائر .. أسمى أوجه التقرب إلى الله
- من الشدائد تتعلم الأمم
- إنتاج 554 موردا رقميا بأكاديمية جهة بني ملال
- المواطنة الرقمية في زمن كورونا
- وزارة التربية تنفي "قرار السبت" وتطالب باستئناف الدراسة عن بُعد - (154)
- قانون "تكميم المغاربة" يخلق تصدعا جديدا داخل الأغلبية الحكومية - (130)
- "الكسابة" المغاربة يتخوفون من تأثيرات "كورونا" على عيد الأضحى - (96)
- "قانون 20.22" يقسم الاتحاديين .. والانتقادات تداهم قيادة "الوردة" - (94)
- فرنسا تمدد حالة "الطوارئ الصحية" إلى 24 يوليوز - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع أمّ في محاولة إنقاذ ابنها من الغرق بوزان
السبت 02 ماي 2020 - 23:05
لقيت أربعينية مصرعها غرقا، السبت، بعدما همت بإنقاذ ابنها من الموت داخل حفرة بأحد الوديان التابعة لجماعة بني كلة بإقليم وزان.
وفي تفاصيل الواقعة أفادت مصادر هسبريس بأن الضحية كانت بصدد غسل الملابس في مياه الوادي، فيما شرع الابن في السباحة رفقة أقرانه غير آبه بالخطر، وبعدما خارت قواه حاولت الأم إنقاذ فلذة كبدها بالارتماء في الحفرة، غير أنها فارقت الحياة لعدم إجادتها السباحة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه لولا تدخل أحد الأشخاص لكانت الحصيلة كارثية، مشيرة إلى إنقاذ الطفل متشبثا بالحياة وتوجيهه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي "أبو القاسم الزهراوي"؛ فيما جرى إيداع جثمان الهالكة مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - yaakoub el yaakoubi السبت 02 ماي 2020 - 23:15
اللهم ارحمها ضحت بنفسها مقابل انقاد ابنها
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1