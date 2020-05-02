مصرع أمّ في محاولة إنقاذ ابنها من الغرق بوزان

هسبريس من تطوان

لقيت أربعينية مصرعها غرقا، السبت، بعدما همت بإنقاذ ابنها من الموت داخل حفرة بأحد الوديان التابعة لجماعة بني كلة بإقليم وزان.

وفي تفاصيل الواقعة أفادت مصادر هسبريس بأن الضحية كانت بصدد غسل الملابس في مياه الوادي، فيما شرع الابن في السباحة رفقة أقرانه غير آبه بالخطر، وبعدما خارت قواه حاولت الأم إنقاذ فلذة كبدها بالارتماء في الحفرة، غير أنها فارقت الحياة لعدم إجادتها السباحة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه لولا تدخل أحد الأشخاص لكانت الحصيلة كارثية، مشيرة إلى إنقاذ الطفل متشبثا بالحياة وتوجيهه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي "أبو القاسم الزهراوي"؛ فيما جرى إيداع جثمان الهالكة مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.