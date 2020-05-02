محاولة القتل العمد وراء ثلاث توقيفات بالعيون

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت، من توقيف 3 أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في محاولة القتل العمد وحيازة بندقية صيد والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

إجراءات البحث والتنقيط بقواعد بيانات الأمن الوطني، أوضحت أن اثنين من الموقوفين يشكلان موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2018، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

كما تشير التحريات المنجزة إلى الاشتباه في تورط الشخص الثالث في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، إذ أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل سيارة رباعية الدفع كان على متنها المشتبه فيهم، عن حجز بندقية صيد وعشرات الخرطوشات النارية، و4 أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف، فضلا عن 150 قرصا من مخدر الإكستازي و6 صفائح من مخدر الشيرا.

واحتُفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.