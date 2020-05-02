24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:59
|05:35
|12:29
|16:07
|19:16
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تنقذ الإجراءات الحكومية قطاع السياحة من إفلاس "كورونا"؟
- استصلاح السرائر واجتناب الكبائر .. أسمى أوجه التقرب إلى الله
- من الشدائد تتعلم الأمم
- إنتاج 554 موردا رقميا بأكاديمية جهة بني ملال
- المواطنة الرقمية في زمن كورونا
- وزارة التربية تنفي "قرار السبت" وتطالب باستئناف الدراسة عن بُعد - (154)
- قانون "تكميم المغاربة" يخلق تصدعا جديدا داخل الأغلبية الحكومية - (130)
- "الكسابة" المغاربة يتخوفون من تأثيرات "كورونا" على عيد الأضحى - (96)
- "قانون 20.22" يقسم الاتحاديين .. والانتقادات تداهم قيادة "الوردة" - (94)
- فرنسا تمدد حالة "الطوارئ الصحية" إلى 24 يوليوز - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محاولة القتل العمد وراء ثلاث توقيفات بالعيون
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت، من توقيف 3 أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في محاولة القتل العمد وحيازة بندقية صيد والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
إجراءات البحث والتنقيط بقواعد بيانات الأمن الوطني، أوضحت أن اثنين من الموقوفين يشكلان موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2018، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
كما تشير التحريات المنجزة إلى الاشتباه في تورط الشخص الثالث في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، إذ أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل سيارة رباعية الدفع كان على متنها المشتبه فيهم، عن حجز بندقية صيد وعشرات الخرطوشات النارية، و4 أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف، فضلا عن 150 قرصا من مخدر الإكستازي و6 صفائح من مخدر الشيرا.
واحتُفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.