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الرئيسية | حوادث | العنف يجرّ 10 أشخاص إلى التوقيف في فاس

العنف يجرّ 10 أشخاص إلى التوقيف في فاس

العنف يجرّ 10 أشخاص إلى التوقيف في فاس
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 02:41

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال السبت، من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و50 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، وتبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء.

وتفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لخلاف تطور إلى تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء، إذ باشرت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بخلاف يتعلق بسوء الجوار، نشب زوال الجمعة بين أفراد عائلتين بمنطقة سهب الورد، وأسفر عن إصابة اثنين من المتورطين فيه بجروح خفيفة، دون أن تُسجل أي شكاية في الموضوع.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، من تحديد هوية المتورطين في هذه الواقعة، إذ جرى توقيفهم تباعا زوال السبت، والاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه القضية، فيما تتواصل العمليات الأمنية لتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بنت فاس الأحد 03 ماي 2020 - 02:57
على حساب داك الفيديو الناس اللي فيه ما عندهم لا دين ولا ملة هازين السيوف وكيشيرو به والسب والشتم وألفاظ سوقيه قذرة
أظن حتى إلى مشاو السجن ما يقضي ليهم والو
مولفين لحباسات وتشمكير
معندهم علاش يحشمو ولا ما يخسرو أصلا هم بيئتهم خاسرة الله يهديهم وخلاص
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