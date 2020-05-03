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الرئيسية | حوادث | ضبط تركيّ وقنطارين من الشيرا بميناء بني انصار

ضبط تركيّ وقنطارين من الشيرا بميناء بني انصار

ضبط تركيّ وقنطارين من الشيرا بميناء بني انصار
عبد الكريم هرواش من النّاظور
الأحد 03 ماي 2020 - 16:35

تمكنت عناصر الجمارك التّابعة لفرقة مكافحة المخدّرات من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 230 كيلوغراما من مخدّر الشيرا على مستوى ميناء بني أنصار.

وكشفت عناصر الجمارك كمية المخدرات، التي كانت مخبأة بعناية بتجويف أُعِدّ سلفا بأرضية مقطورة شاحنة تحمل لوحة ترقيم هولندية وكانت متّجهة إلى إسبانيا، بعد شكوك حامت حول حمولة الشّاحنة، ليتم إخضاعها للتّفتيش في إطار عملية تنسيق بين مسؤولي الجمارك والأمن الوطني.

وتمّت إحالة الشّاحنة على جهاز الكشف بالأشعة الذي أبان عن محتويات غريبة؛ تبين أنها عبارة عن أكياس من المخدرات تبلغ كتلتها الإجمالية 230 كيلوغراما.

وجرى إيقاف سائق الشّاحنة، الذي يحمل الجنسية التركية، وتمت إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث معه بناء على تعلميات النيابة العامة المختصة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زواقي الأحد 03 ماي 2020 - 17:06
تحية تقدير و احترام لجمارك و رجال أمن بني أنصار .
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6
2 - مستفيد الأحد 03 ماي 2020 - 17:23
البواخير تجارية الي كاتهز البضائع باقي كاتشق البحور محملة بالمخدرات وغيرها من المواد المهربة
ولكن البواخير الي كاتهز المسافرين كلها واقفة والناس باقي في المغرب لا حنين لا رحيم
وسمحو في الخدمة والسكن وكاين الي سمح في عائلتو هنا وهو في المغرب
واش هذه الحكومة ماعندهم لا ضمير ولا قلب حنين ولا شفقة على هذا الموطن الذي لا حول ولا قوة اله
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
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-4
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