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كُتّاب وآراء
ضبط تركيّ وقنطارين من الشيرا بميناء بني انصار
تمكنت عناصر الجمارك التّابعة لفرقة مكافحة المخدّرات من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 230 كيلوغراما من مخدّر الشيرا على مستوى ميناء بني أنصار.
وكشفت عناصر الجمارك كمية المخدرات، التي كانت مخبأة بعناية بتجويف أُعِدّ سلفا بأرضية مقطورة شاحنة تحمل لوحة ترقيم هولندية وكانت متّجهة إلى إسبانيا، بعد شكوك حامت حول حمولة الشّاحنة، ليتم إخضاعها للتّفتيش في إطار عملية تنسيق بين مسؤولي الجمارك والأمن الوطني.
وتمّت إحالة الشّاحنة على جهاز الكشف بالأشعة الذي أبان عن محتويات غريبة؛ تبين أنها عبارة عن أكياس من المخدرات تبلغ كتلتها الإجمالية 230 كيلوغراما.
وجرى إيقاف سائق الشّاحنة، الذي يحمل الجنسية التركية، وتمت إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث معه بناء على تعلميات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ولكن البواخير الي كاتهز المسافرين كلها واقفة والناس باقي في المغرب لا حنين لا رحيم
وسمحو في الخدمة والسكن وكاين الي سمح في عائلتو هنا وهو في المغرب
واش هذه الحكومة ماعندهم لا ضمير ولا قلب حنين ولا شفقة على هذا الموطن الذي لا حول ولا قوة اله
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء