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الرئيسية | حوادث | منشور على "فيسبوك" يجر تلميذا إلى الحراسة النظرية بمدينة تيفلت

منشور على "فيسبوك" يجر تلميذا إلى الحراسة النظرية بمدينة تيفلت

منشور على "فيسبوك" يجر تلميذا إلى الحراسة النظرية بمدينة تيفلت
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 14:00

أوقفت مصالح الأمن في مدينة تيفلت تلميذاً يتابع دراسته في السنة الأولى باكالوريا بسبب نشره "صورة كاريكاتورية" يتوعد فيها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، بـ"الانتقام".

وأكدت مصادر متطابقة أن توقيف التلميذ (ح)، ليل السبت، جاء إثر نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة ساخرة من أمزازي وتعليق يقول: "فاش أمزازي نهار سبت مغينجححش التلاميذ .. اغتيال وزير التعليم أمزازي على يد طالب سلاوي".

وعلمت هسبريس أن الوزير أمزازي لم يضع أي شكاية بخصوص "التدوينات" التي تناسلت بشكل واسع ضده من قبل التلاميذ، لكن السلطات القضائية حركت مسطرة التوقيف في حق تلميذ تيفلت ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية؛ رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

واستنكر أصدقاء التلميذ الموقوف، في تصريحات لهسبريس، توقيفه بسبب "رسم كاريكاتوري ساخر" جاء في إطار الأخبار التي تناقلتها العديد من الصفحات بخصوص "إمكانية الإفراج عن خبر استثنائي أمس السبت، يتعلق أساسا بمستقبل السنة الدراسية".

وأضاف أحد أصدقائه أن "التلميذ معروف بحسن السيرة والسلوك، وغير معقول أن يتم الزج به في السجون إلى جانب المجرمين"، مضيفا أن "التلاميذ يطالبون الوزارة بتوضيحات رسمية حول مستقبل السنة الدراسية".

في مقابل ذلك، اعتبرت بعض التعاليق أن "الرسم الساخر بمثابة دعوة صريحة لارتكاب جريمة القتل، يستوجب المتابعة القضائية، خصوصا في ظل حرب التدوينات التي يشنها التلاميذ على الصفحة الرسمية للوزير أمزازي".

وانتشرت في اليومين الماضيين تدوينات لتلاميذ تطالب الوزارة الوصية على قطاع التعليم بإعلان نجاح جميع التلاميذ، في ظل حالة الحجر الصحي التي يعيشونها منذ أيام، لكن بعض هذه التعاليق الساخرة أثارت غضب الأسرة التعليميّة بسبب حمولتها غير التربوية.

وجاء في بعض هذه التعاليق: "نجحنا كاملين ولا اتزاد درس فتاريخ اغتيال وزير التعليم على يد طالب مغربي"، وهي عبارة مستوحاة من حادثة اغتيال ولي عهد النمسا من قبل طالب صربي؛ والذي كان ذريعة لاندلاع الحرب العالمية الأولى.

وعمد بعض التلاميذ إلى إنشاء صفحة تحت عنوان: "بلغ صوتك لوزير التربية والتعليم والناطق الرسمي باسم الحكومة"، تجاوز عدد أعضائها 150 ألفاً، يناقش من خلالها التلاميذ مستقبلهم الدراسي على ضوء جائحة فيروس كورونا.

مصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الوطنية أكدت سابقاً أنه لا وجود نهائيا لقرار كان سيتخذ أمس السبت، مشيرة إلى أن مباشرة الدراسة عن بعد ستكون يوم غد الاثنين، ولا مجال لنشر الإشاعات من أجل خلخلة السير العادي للعملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - oussama الأحد 03 ماي 2020 - 14:07
دليل واضح على أن قانون "تكميم المغاربة" دخل حيز التنفيذ
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15
2 - Voxman الأحد 03 ماي 2020 - 14:08
ما تقوم به الدولة حاليا هو البيروقراطية من أجل استفزاز الشعب لأنهم يعلمون ان الوضع سيء و يخافون من ثورة قادمة بسبب الازمة الاقتصادية. عوض انعاش الاقتصاد و منح الشباب الفرصة في الادماج و البحث العلمي تساهم الدولة في المزيد من البيروقراطية بعدها يستغرب المسؤولين لماذا جميع الشباب يهاجر
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23
3 - Reda الأحد 03 ماي 2020 - 14:09
إنها الدصاره ،حنا ماشي خاصنا قانون 22 20 ،خاصنا يقتعو علينا الأنترنيت گاع ، اوا هدب معاك واليديك ف هاد رمضان.
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-39
4 - مرحبا الأحد 03 ماي 2020 - 14:09
مرحبا بكم في كوريا الشمالية ماهذا الذي نرى و نسمع لي هدر على شي حاجة الحبس لي ضحك الحبس لي خرج للزنقة الحبس و الله الى عيقتو و زدتو فيه بزاف.
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27
5 - أب تلميذ الأحد 03 ماي 2020 - 14:09
يجب أن يعرف التلاميذ مصير الدراسة فلا يعقل تجي فشهر يونيو وعاد تقولي الإمتحان بعد 15 يوم او شهر لن نقبل و لن يقبل التلاميذ بالمغامرة بحياتهم و حياة آبائهم راه الموسم سالا علنوا عليها و هنيو الشعب و ديرو انطلاق الدراسة فغشت و الامتحانات الخاصة بالباكالوريا فقط شهر غشت
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46
6 - طارق ابن زياد الأحد 03 ماي 2020 - 14:11
يجب على التلاميذ ان لا ينساقو بمثل هاته التعاليق التي تجر اصحابها الى المشاكل والسجن وعلى اولياء التلاميذ ان ينبهوا ابناءهم على مثل هاته التعاليق
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27
7 - حمزة الأحد 03 ماي 2020 - 14:11
خصنا نربيو ولادنا انراقبوهوم انحاسبوهوم قبل مايجي لي اربيهموم ايحاسبهوم فبلاسطنا
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37
8 - kamal الأحد 03 ماي 2020 - 14:12
لا وألف لا تلميذ بعمر الزهور سوف يتم الزج به في السجن على أساس تدوينة يريد أن يمازح بها أصدقائه وأين هي الديمقراطية وحرية التعبيير
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14
9 - يسين الأحد 03 ماي 2020 - 14:13
الوضعية الان غير مناسبة لخلق التوتر بين الشعب والدولة لأن هذه التصرفات لن تنفعنا في شيء سوى في توسيع الهوة بين المواطن الدولة وهناك توقعات نشرها موقع قناة اخبارية المانية بشأن انفجار الاوضاع في الدول الشبه ديكتاتورية
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22
10 - RainStorm الأحد 03 ماي 2020 - 14:13
مثل هاته التصرفات اللامسؤولة تحتم ضرورة إنزال وتطبيق مشروع القانون 20.22 للحد من الأكاذيب والتفاهة، سواء الكاريكاتير أو الفيديوهات، التي أضحت تعج بها جميع مواقع ومنصات التواصل...
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-33
11 - الحراسة المعدية الأحد 03 ماي 2020 - 14:16
لا اخفي تخوفي من تحول الحراسة النظرية إلى بؤرة لنشر عدوى الوباء خاصة أمام حملة الاعتقالات ضد خارقي حالة الطوارئ
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10
12 - اغتيال الأحد 03 ماي 2020 - 14:16
اغتيال تعني قتل يا تلاميذ المغرب ورجال ونساء الغد,بدل قتل الوقت بالنميمة اقرؤو كتبا لمفكرين وفلاسفة طورو اوروبا
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9
13 - كن اسدا وكلني الأحد 03 ماي 2020 - 14:16
La hooooooonte !
Et maintenant vous incarcerez les mineurs !!!!!
و الان تضعون القاصرين و الاطفال في السجن من اجل اعطاء العبرة للقطيع ؟
والله عيب و عار هنا يعاير رئيس فرنسا ،و لا أحد يتقلق لأنها حرية تعبير
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-1
14 - jamal الأحد 03 ماي 2020 - 14:16
الخناق في الشبكة العنكبوتية عموما وفي وسائل التواصل الإجتماعي خصوصا يضيق يوما بعد يوم ومع الجدل الحالي حول قانون 20.22 إذا ما تم التصويت عليه داخل البرلمان فإن كل مواطن مغربي يملك حسابا في الفيسبوك أو غيره فهو معرض للسجن والإعتقال في أي لحظة وبذلك يبدو جليا أن حرية التعبير في وطني الحبيب أصبحت في مهب الريح. فبعد تكميم الصحافة والزج بالصحفيين في غياهب السجون أو إغلاق صحفهم أو دفعهم للمنفى جاء الدور على آخر معقل وآخر متنفس وهو النت وكأن لسان حال المسؤولين يقول : شوف وسكت ولا تاكل لعصا. فلك الله يا من تريد أن تخرج ما في صدرك لكي تنفس ما به ولو قليلا.
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0
15 - مغربية الأحد 03 ماي 2020 - 14:17
لايجب ان يؤخد مارسمه التلميذ بعين الاعتبار فالتلاميذ يتربون تاريخ وكيفية اجتياز الامتحانات إضافة إلى الضغط الذي يعيشه الكل في هذه الظروف. انه لازال قاصرا وربما اعتبرها هزارا فقط. أيمكن لتلاميذ ان بسبب في اغتيال وزير يشهد بكفاءته
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2
16 - Hassane الأحد 03 ماي 2020 - 14:18
بحال هاد الماركات كايخليوك تكره أنك تداغع عن الحق في حرية التعبير ، حقوق الإنسان ، الدمقراطية ...مايستاحقوهاش!
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-1
17 - مهاجر الأحد 03 ماي 2020 - 14:19
فالحقيقة قوم لا يستحق تكنولوجيا التواصل.
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-7
18 - رضا الأحد 03 ماي 2020 - 14:19
يجب تطبيق عقوبات تأديبية صارمة كالبستنة في حق هذا التلميذ وأمثاله حتى لا يتكرر مثل هذه السلوكات اللاتربوية في حق السيد أمزازي ووزارته
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-11
19 - كريم الأحد 03 ماي 2020 - 14:20
سياسة الحكرة و التهميش بااااين العربون
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3
20 - karim الأحد 03 ماي 2020 - 14:22
Non mais vous connaissez l'humour? Dans tout les pays du monde les citoyens dessinent des caricatures de leur présidents et personnes publiques sans aucun problème. Le maroc est toujours une honte. Aucune liberté d'expression ne nous reste meme les petits maintenant se font enfermés pour des dessins.
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3
21 - مواطنة مغربية الأحد 03 ماي 2020 - 14:23
هناك فرق كبير بين حرية التعبير وبينما أصبح يتم تداوله من خروقات وتطاول على المسؤولين بغض النظر عن إبداء الرأي فمن اساسيات التعبير الاحترام وما قام به هذا المراهق هو نابع مما يروج في مجموعة من الصفحات التي تهدف فقط لخق الشوشرة والتشويه التي يروح ضحيتها مراهقين يحسبون ان ما يقومون به هو تسلية ولا يعرفون عواقبها الوخيمة فلابد من المزيد من الرقابة للاباء على أطفالهم لانها ليست المرة الاولى التي يحدت فيها متل هذا الامر والوقاية خير من العلاج وبخصوص المراهق لا أظن أن سجنه هو الحل يكفي الردع بالوسائل المتاحة لان اذاعه داخل الاسوار السجنية لن يولد لنا سوى مجرم صاعد.
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1
22 - Mourad الأحد 03 ماي 2020 - 14:24
مشكلة هدي سوف يدخل السجن بسبب كاريكاتير ويخرج من السجن وراسه مملوء بالاجرام و الانحراف .لذا نطلب مؤاخذته بالسجن الموقوف نظرا لمتابعة دراسته وصغر سنه ومستقبلها و التزام والديه
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1
23 - مغربي من تطوان الأحد 03 ماي 2020 - 14:27
هذا هو مستقبل المغرب جيل جديد مامربيش بقسات شعر عجيبة . يردون الكلام على من أكبر منهم لا يحترمون أحد . وكل هذا يريدون النجاح دون أي مجهود . هذا ما أنتجته منظومة التعليم في المغرب جيل مايخاف ما يحشم .
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1
24 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 03 ماي 2020 - 14:28
لماذا لم تتابع الحكومة والبرلمان ذاك المواطن السعودي الذي خرج في مواقع التواصل الاجتماعي يسب المغاربة ويصفهم بأشنع الصفات ؟؟؟
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2
25 - 2 bac ste الأحد 03 ماي 2020 - 14:30
نحن تلاميذ السنة الثانية باك المتضررين الاكبر فنحن بصدد نقط المراقبة المستمرة و الإمتحان الوطني ف نرجو ان يطمئنونا بمصير السنة و لا يفاجئونا بقرار صادم مثل ان الإمتحان سيجرى بعد 15 يوما فنحن لا ندرس عن بعد كما تتوقع السلطات لذا اتمنى ان بعلنو عن قرارهم في اقرب وقت و يراعو نفسية التلاميذ
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0
26 - طالب الأحد 03 ماي 2020 - 14:31
خاصنا نعرفو كاملين راه هاد التعليم عن بعد مكيعوضتش التعليم الحضوري 100٪ . النفسية ديالنا مدامرا بزاف او الاغلبية د مغاربا كاتجي نقرا مكاتشد والو كاتلقا راسك غا ديعتي الوقت فالخاوي . زايدن كاينين بزاف الاسر الفقيرة ماعندهوم لا إنترنت لا والو اتجي فالخر شهرين ديال الدروس فاتو كيغادي دير باش اتعوض هاد شهرين ولا كثر خاص القرار لي هيخرج اراعي جميع الظروف
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0
27 - ابو مروان الأحد 03 ماي 2020 - 14:31
الجزاء من جنس العمل ،اذا كنا نتقبل شيءا ما السخرية فمصطلح الاغتيال او القتل فهو في حد ذاته جريمة.اتظن ان هذا الوزير هو من يتخذ القرار ؟فانت مخطىء ،فلا تنسى انه اب ويفكر في مصلحة التلاميذ ومعالجة الامور تسير بالحوار وانشاء الله هذا الوباء سيختفي و ستتغير امور كثيرة في صالح المواطن المغربي لان المسؤولين اخذوا الدروس من هذا الفيروس.بحيث ان كرامة المواطن افضل من المال والنفوذ.لابد من العيش الكريم في السكن والصحة والعمل لكل الشباب.وكل مستشار يجب ان يحصي الشباب الموجود في حيه لكي ياطرهم ويبحث لهم عن عمل يضمن قوتهم اليومي.والله المستعان.
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