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كُتّاب وآراء
قتيل وجريح في اصطدام بين شاحنتيْن في أمسكرود
لقي سائق شاحنة مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام الشاحنة التي كان يقودها بشاحنة أخرى كانت تسير في الاتجاه نفسه، وذلك في ما بات يُعرف بـ"منحدر الموت" بمدخل مدينة أكادير، على مستوى الجماعة الترابية أمسكرود.
وخلفت الحادثة إصابة سائق الشاحنة الأخرى بجروح وُصفت بالبليغة، استدعت نقله على عجل إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية.
وانتقلت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمسكرود وعناصر الوقاية المدنية وسيارة نقل الجثامين، حيث تم الإشراف على نقل المُصاب إلى المستشفى والجثة إلى مستودع الأموات، بالإضافة إلى فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة.