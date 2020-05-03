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كُتّاب وآراء
وفاة شخص تحت المراقبة الطبيّة بمشفى بني ملال
علم لدى ولاية أمن بني ملال أن شخصا كان محتفظا به تحت المراقبة الطبية، بالمستشفى الجهوي في المدينة ذاتها، توفي اليوم الأحد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الهالك، من ذوي السوابق القضائية، كان قد تم ضبطه مساء السبت من طرف دوريات الشرطة وهو في حالة تلبس بحيازة السلاح الأبيض وتحت حالة التخدير بسبب الاشتباه في تناوله مادة "الدوليو"، حيث تقرر الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
أضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الهالك إلى المستشفى في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأحد بسبب أزمة صحية، حيث تم إخضاعه لفحص طبي وتلقي العلاجات الضرورية وإرجاعه إلى مقر الإيداع تحت الحراسة النظرية، قبل أن يتعرض لاحقا لطارئ صحي استدعى نقله مجددا إلى المستشفى حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش إلى أن وافته المنية.
وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، مع فتح بحث قضائي في الموضوع من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (10)
لاكن لو بقي في الشارع وهو حامل للسلاح الابيض و ذو سوابق عدلية وشارب لمادة الدليو كما جاء في التقرير يعلم الله ماذا كان سيفعل بالمارة و بعائلته