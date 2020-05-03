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الرئيسية | حوادث | وفاة شخص تحت المراقبة الطبيّة بمشفى بني ملال

وفاة شخص تحت المراقبة الطبيّة بمشفى بني ملال

وفاة شخص تحت المراقبة الطبيّة بمشفى بني ملال
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 13:35

علم لدى ولاية أمن بني ملال أن شخصا كان محتفظا به تحت المراقبة الطبية، بالمستشفى الجهوي في المدينة ذاتها، توفي اليوم الأحد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الهالك، من ذوي السوابق القضائية، كان قد تم ضبطه مساء السبت من طرف دوريات الشرطة وهو في حالة تلبس بحيازة السلاح الأبيض وتحت حالة التخدير بسبب الاشتباه في تناوله مادة "الدوليو"، حيث تقرر الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

أضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الهالك إلى المستشفى في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأحد بسبب أزمة صحية، حيث تم إخضاعه لفحص طبي وتلقي العلاجات الضرورية وإرجاعه إلى مقر الإيداع تحت الحراسة النظرية، قبل أن يتعرض لاحقا لطارئ صحي استدعى نقله مجددا إلى المستشفى حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش إلى أن وافته المنية.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، مع فتح بحث قضائي في الموضوع من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ناصح الأحد 03 ماي 2020 - 13:43
المرجو من العناصر الأمنية تفادي اعتقال كل جانح بجنح بسيط ظهرت عليه مشاكل صحية كالمتعاطين للدليو والكحول.لأنهم في الغالب ضعاف البنية والصحة.حتى نتفادى التأويلات المغرضة
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-49
2 - بنعبدالسلام الأحد 03 ماي 2020 - 13:54
أصعب شيء يتطلبه الوضع الحالي تحت جائحة كورونا هو ضبط النفس والإحتفاظ ببرودة الأعصاب. سبب هذا الكلام هو ما نلاحظه هذه الأيام من كثرة فاقدي الحياة من الذين يكونون في ضيافة الشرطة بسبب ما يتعلق بخرق الطواري. الحفاظ على الأمن أمر جيد ، ولكن إذا كان مقرونا بالحكمة في التعامل فهو أحسن. والله ولي التوفيق.
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16
3 - عبدالواحد عبدالواحد الأحد 03 ماي 2020 - 13:55
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.
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23
4 - رضوانلعلالي الأحد 03 ماي 2020 - 13:56
اولا الله يرحم من ماتهادي رآها الموت والروح عزيزة عند الله لازم يدار ليه تشريح ويعوفو السبب ثمالتحقيق في النازلة
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-14
5 - mona الأحد 03 ماي 2020 - 13:57
اضحكني تعليقك يا ناصح. هي يخليوهم يقتلوا في عباد الله بحجة ان المجرمين ضعاف البنية سبحان الله تفكيرك منطقي بدون مناازع
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28
6 - متتبع الأحد 03 ماي 2020 - 14:03
التعاطي للدوليو والكريساج وكل ما يضر بالمجتمع فلماذا كل هذه الضجة،
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9
7 - ssalam الأحد 03 ماي 2020 - 14:04
رحمة الله عليه
لاكن لو بقي في الشارع وهو حامل للسلاح الابيض و ذو سوابق عدلية وشارب لمادة الدليو كما جاء في التقرير يعلم الله ماذا كان سيفعل بالمارة و بعائلته
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6
8 - العفو و العافية الأحد 03 ماي 2020 - 14:05
تعددت الوفيات في مخافر الشرطة تحت غطاء عارض صحي يبدو أن ملك الموت في ضيافة الشرطة في الشهر الفضيل و حذاري من الكلام عن سوء المعاملة أو المزاعم المغرضة حول التعذيب فشرطتنا مشهود لها بالتفاني و المسؤولية
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6
9 - Amina zitouni الأحد 03 ماي 2020 - 14:09
ربما هدا الشخص توفي بسبب غياب المراقبة الطبية وليس تحت تدابير المراقبة الطبية كما قيل في التقرير
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4
10 - bonjour الأحد 03 ماي 2020 - 14:26
الشرطة تمادت في غطرستها.الذين اجتازوا يومي الحراسة النظرية في ضيافة جلادي الشرطة والدرك يدركون ذلك.انها ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية لا اكل ولاطواليط زد على ذلك السب والشتم والضرب اقسم لكم بالله العلي العظيم انني عشت هذا الواقع منذ شهرين فقط وتهمتي هي شجار عادي حول السياقة فقط
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