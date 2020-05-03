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الرئيسية | حوادث | هذه القصة الكاملة لدهس فرنسي قطيع أغنام في إقليم ابن سليمان‬

هذه القصة الكاملة لدهس فرنسي قطيع أغنام في إقليم ابن سليمان‬

هذه القصة الكاملة لدهس فرنسي قطيع أغنام في إقليم ابن سليمان‬
هسبريس من الدار البيضاء (صور: فؤاد بنيحيى)
الأحد 03 ماي 2020 - 20:00

أغنام طريحة على الأرض، بعضها جريح ما زال يعاني تبعات الدهس الذي تعرضت له من قبل مواطن فرنسي، وأخرى عظامها مهشمة فارقت الحياة في قطعة أرضية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان.. هي ملامح المشهد اللاإنساني الذي عاينته هسبريس فور وصولها إلى مكان الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أمس السبت، حيث قام فرنسي بدهس قطيع راعٍ في شاطئ الصنوبر الدولي، وفق ما وثّقه شخص في شريط متداول على الوسائط الاجتماعية، بعدما قام المواطن الأجنبي بمطاردة الأغنام التي يرعاها طفل صغير في قطعة أرضية.

وفي الوقت الذي أقدم فيه الفرنسي على دهس قطيع الأغنام بسرعة كبيرة، كان الطفل جامدا بسبب الخوف الذي سمّره في مكانه، قبل أن يجهش بالبكاء، وهو الذي كلّفه والده بحراسة القطيع إلى حين عودته من مدينة الدار البيضاء التي توجه إليها لقضاء غرض شخصي.

وقوبل المشهد الصادم بكثير من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي، طوال اليوم المنصرم، حيث تعالت الأصوات المطالبة بالمتابعة القانونية للشخص الفرنسي، ما دفع المغاربة إلى استنكار الفعل اللاإنساني، بينما ما زالت حيثيات عملية الدهس غامضة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وكيل الملك بابن سليمان أمر، اليوم الأحد، بوضع المواطن الفرنسي الذي دهس قطيع الأغنام رهن تدابير الحراسة النظرية. ويأتي هذا القرار بعدما أوقفت مصالح الدرك الملكي في جماعة المنصورية المواطن الفرنسي، فور انتشار شريط الفيديو الذي يوثق عملية الاعتداء.

أيمن، الطفل الذي ظهر باكياً في الشريط المتداول على الوسائط الاجتماعية، قال بكثير من الحسرة إنه "أحسّ بالحكرة حينما شاهد ذلك المشهد الصادم"، مضيفا: "بقيت جامدا في مكاني، لم أعرف كيفية التصرف تجاه الموقف".

وتابع أيمن حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية مسترسلا: "أردت الذهاب لإنقاذ الأغنام، لكن رجلاً منعني من التوجه إلى القطيع، بالموازاة مع قيام الرجل الفرنسي بصدم الأغنام وهو يسوق سيارته بسرعة مفرطة".

من جانبه، أبرز حسن، صاحب الغنم، أنه لما وقعت الحادثة لم يكن في عين المكان، حيث توجه إلى مدينة الدار البيضاء لتسوية نزاع قانوني مع راعي الغنم الرسمي، ما جعله يترك ابنه يرعى قطيع الأغنام بدلا عنه إلى حين عودته المرتقبة.

ومضى قائلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أرسل لي بعض الأصدقاء شريط الفيديو بمجرد تقاسمه في مواقع التواصل الاجتماعي، فصدمت كثيرا من الواقعة اللإنسانية التي ما زالت غامضة، لأنني ما زالت أتساءل بشأن دوافع دهس قطيعي بدون موجب حق".

وأورد المتحدث عينه أن "الخوف سمّر الطفل في مكانه، وهو يمسح الدموع من خديه، فكان من أحسن ما حدث أنه جمد في مكانه ولم يتحرك، لأنه لو قام بخطوة صغيرة لقي حتفه"، ثم زاد: "ماتت مجموعة من الأغنام، في حين توجد خرفان أخرى مصابة جراء الحادث".

"تواصل معي عناصر الدرك الملكي بمجرد حدوث الواقعة"، بتعبير حسن، مالك الغنم، الذي لفت إلى أن الدرك الملكي سجلوا أقواله في محضر قانوني، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من السابعة مساءً إلى غاية الثانية زوالا من أمس.

وتوجه صاحب الغنم إلى السلطات المحلية قائلا: "أريد حقي القانوني؛ لأننا في دولة الحق والقانون، بوصف المغرب بلد السيادة بحق، ما يجعل القانون فوق الجميع دون أي استثناء"، خاتما: "ما زال الحدث لم يفارق مخيلتي، لم يقتل الأغنام فقط، بل قتلني أيضا بطريقة غير مباشرة.. إنها وحشية ولاإنسانية صادمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - غيور على وطنه الأحد 03 ماي 2020 - 20:20
لو كان مغربي لحكم عليه بأقصى العقوبات
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2 - عمر الأحد 03 ماي 2020 - 20:21
لا يهم السبب الذي دفعه لهذا الفعل، فما قام به عمل جبان وغير إنساني، فمهما كانت الأسباب فتلك مجرد حيوانات لا تفقه شيئا، والراعي مجرد طفل لا حول ولا قوة له...
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3 - سمير الأحد 03 ماي 2020 - 20:22
وا فينك يا بريجيت باردو اجي تشوفي ولد بلادك اش دار !!!!!!!
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4 - ملاحظ الأحد 03 ماي 2020 - 20:22
اطلب من هسبرس متابعة هاته القضية لنرى هل سينال هذا الفرنسي عقابه ام لا . في حالة ما تم طمس هاته القضية فلا امل لهذا البلد في الافق و الهجرة احسن خيار
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5 - مغربي غيور الأحد 03 ماي 2020 - 20:24
يجب أن يقدم هذا الشخص للمحاكمة ويعوض المتضررين ماديا ومعنويا من هذا الفعل الشنيع الذي يعتبر احتقارا للإنسان و تعدي على حق الحيوان فى العيش... أين هي منظماتهم للرفق بالحيوانات...؟
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6 - مواطن مقهور الأحد 03 ماي 2020 - 20:24
اوا فيناهوما دوك صحاب "حماية الحيوانات" لي مصباح مصدعينا؟ طالقين الأبواق ديالهم....ودايرين ضجة اعلامية....دبا صافي...أودي ياودي
الحاصول فاش جات كورونا بان كلشي ...حتى الغرب مكيحميو حتى الشيوخ
اللهم أعز الاسلام والمسلمين.
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7 - مغربي من وراء الشمس الأحد 03 ماي 2020 - 20:25
أين هي جمعية حقوق الحيوان العالمية قبل أن نسأل عن جمعية حقوق الإنسان ، يعيبون علينا ذبح أضحية العيد و هذا يعفس عليها بعجلات السيارة
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8 - zeyad الأحد 03 ماي 2020 - 20:25
تحية خالصة السي الوكيل الملك .على تطبيقك القانون ظد هدا المستعمر الدي يظن أنه مزال يستعمرنا .
لهدا ومن منبرك العزيز .ولجريدة هسبريس أتمنى أن تتابعو هدا الحدت. ويرجع الحق للمواطنين المغاربة لانه ألمنا كتيرا .ويرجع الحق لهدا السيد وتعويظه .والحبس لهدا الفرنسي ودكروه جزاكم الله .أنه يعيش في دولة مؤسسات ودولة الحق والقانون .تحت شعار الله الوطن الملك .لا شعار فرنسا .لانه مادام انه هنا فعليه رغم انفه ان يحترم .المغاربة. وهدا السلوك نابع من تصلطه وجبروته . تحية خالصة وللمرة التانية لسي وكيل الملك لبنسليمان جزاك الله خير في هدا الشهر
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9 - مغربية الأحد 03 ماي 2020 - 20:26
اظن ان الفرنسي لازال يفكر اننا مستعمره فرنسية لا كرامه لنا و لا قدر و لا قيمة...
يهان المغاربة في مصانع المستثمرين. و على ارضهم و ممتلكاتهم..
الاجهزة المغربية التي لا تضمن لنا الكرامه و عزة النفس . الكرامه قبل الحياة. فلا عاش من لا كرامة له.
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10 - سلام الصويري الأحد 03 ماي 2020 - 20:26
طالبوا بمتابعة الفرنسي المعتدي !! واش معقول مايقولون ؟؟ من المؤكد انه سينتهي الامر بسرعة بصلح وتعويض لاغير بحيث كما جرت العادة سيخضع الطرف الضحية الضعيف للترهيب والترغيب وتتحرك التليفونات كالعادة مع أهل النفوذ في هذا البلد !! وخصوصا وانه فرنسي !!لقد تعودنا على ما يحصل للفرنسيين هو اقتيادهم للمطار
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11 - المغربي المعروف الأحد 03 ماي 2020 - 20:27
الى حين عودة الوالد من الدار البيضا، التي كان فيها لقضاء غرض شخصي !!!!!!! كورونا باقا معششة معانا .. جاب من كازا او مدابرش الكمامة علما ان الدار البيضاء هي بؤرة .. واقيلا غير حنا لي سادين علينا في ديورنا او مكنخرجوش واخا تخنقنا صابرين .. الناس خيطي بيطي .. الناس كتشافر مع راسها او كتدو
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12 - مصدوم الأحد 03 ماي 2020 - 20:27
لا حول ولا قوة الا بالله
مشهد يصدم البعيد قبل القريب
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13 - توفيق الأحد 03 ماي 2020 - 20:27
يجب على السلطة ان تتبع المسطرة القانونية و متابعة هذا الانسان اللاخلاقي ليكون عبرة لجميع الأجانب.
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14 - مهتم جدا الأحد 03 ماي 2020 - 20:27
لو حدث هذا في فرنسا لقامت الدنيا ولم تقعد لهذا الفعل الشنيع اولا ، ثم لحالة الفوبيا التي وقعت للطفل والتي تستدعي مصاحبة نفسية طويلة الامد كي يخرج من ازمته النفسية والصدمة التي وقعت له . وينبغي ان يعوض صاحب الاغنام تعويضا جد محترم . ثم لابد من متابعة الفرنسي كي لايعود الى هذا الفعل الشنيع
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15 - مغترب مجبر الأحد 03 ماي 2020 - 20:28
وماذا بعد ...غدا سوف نسمع بطلاق صراحه لانه من بلاد ماما فرنسا .. وسيتم شراء بعض الاغنام لاب ...او كملو من راسكم ...شكرا علي النشر
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16 - حسن الأحد 03 ماي 2020 - 20:29
يجب طرده من المغرب فورا وبدون نقاش انا اقول له ارحل ارحل ارحل فالمغرب ليس لامثالك لسنا مستعمره للفرنسيين
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17 - البيضاوي الأحد 03 ماي 2020 - 20:29
تربينا بعقدة نقص الكّاوري معقول الكّاوري ذكي الكّاوري صريح الكّوري كذا و كذا .....حتى نسأنا يفضلون الكّاوري و كثير من المغاربة يدافعون على فرنسا و الفرنسيين أكثر من الفرنسيين عقدة النقص مذلولين علاش عندما نلتقي بأوروبي في شوارعنا نبتسم له تلك الإبتسامة المنغولية ؟؟؟ تفووو على عقلية بدون كرامة
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18 - السلاوي الأحد 03 ماي 2020 - 20:29
هنا في فرنسا قام شاب برمي قطة على الحائط و صور جريمته ... فقام حبسه سنة نافدة ... هدا هدد بالقتل و قام بجربمة وحشية .. اقصى العقوبة
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19 - خاليد الأحد 03 ماي 2020 - 20:29
هاد شي لبقا غا هاد الكساب مظرر وزاد كمل عليه هاد خونا لا حول ولا قوة الا بالله
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20 - مغربي و افتخر الأحد 03 ماي 2020 - 20:30
ان هذا الفعل ان دل فإنما يدل على حقارة الفعل المشين و انعدام الرحمة في قلب هذا الحيوان الدنيء ان كان له في الأصل قلب .. و لكن غدا ستقتص منك هذه الاغنام عند الملك العلام جل جلاله يوم القيامة فتذكر هذا !!!!!
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21 - N.H الأحد 03 ماي 2020 - 20:30
دخيل على البلاد يقوم بهذا الفعل الإجرامي يجب محاكمته بأشد العقوبات و أقسى مدة حبسية و لما يؤدي ما عليه يجب ترحيله إلى بلاده و يمنع منعا كليا من دخوله التراب الوطني
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22 - يد من حديد الأحد 03 ماي 2020 - 20:30
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يتكبر ويتجبر على أبناء وطنني العزيز وعلى الماشية البريئة، ويجب تطبيق القانون عليه بدون رحمة.
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23 - مواطن الأحد 03 ماي 2020 - 20:30
نطالب بتطبيق بأقسى العقوبات في حق هذا المجرم
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24 - عابر الأحد 03 ماي 2020 - 20:31
لا نريد سوى تطبيق القانون...دون مرعاة أن مرتكب الجريمة أجنبي...
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25 - jadorre paris 75000 الأحد 03 ماي 2020 - 20:31
يجب السماع الى الطرف التأني ربما انا راعي الغنم دخل في ضيعة الفرنسي ، لماذا لم تستنكرو مجزيرة فاس بالسيوفا بان لكم غير قطيع الغنم مادا عن قطيع البشر لتقتلو ففاس.
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26 - متتبع الأحد 03 ماي 2020 - 20:31
نريد اعتقال مرتكب هذا الفعل...ومحاكمته ....
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27 - لطيف الأحد 03 ماي 2020 - 20:32
لن يجرؤ على هذا الفعل في بلده فرنسا و لو كانت الغنم ترعى في أرضه و لكنه تجرأ لأن لديه احساس أنه فوق قانون المغرب ..إحساس أن الفرنسي يمكن ان يفعل ما يحلو له في المغرب لانهم لازالو يتعاملون مع المغرب كبلد تابع لهم ..عقلية المستعمر ..
انها فرصة للمغرب ان يقلم هذه الاظافر الفرنسية المتسخة بروح العنصرية و النظرة الفوقية ...
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28 - عادل الأحد 03 ماي 2020 - 20:32
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..قمة الحݣرة هي هادي..انا بعدا قسما برب الكعبة كون كنت بلاصتو تا نثتلو ونقتل راسي بدون شعور لاخقاش كولشي ةلا الحݣرة ما يقبلها لا ربي ولا عبدو خصوصا ان كانت من واحد جاي لبادك ويستغل ارضك وبكل وقاحة يحݣرك ويقتل ليك طرف خبزك.
اتمنى من قضائنا ان يحاكم هذا المعتوه بأشد العقوبات وان يرحله لبلاده الملعونة التي دمرت بلادنا..
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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29 - المحمدية الأحد 03 ماي 2020 - 20:32
لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم نشاطرك حزنك و حزن طفلك على غنمك و انا ايظا على فراقك لهم لمحزونون. مهما كان ظرر؟!! هدا المقيم فان ردة الفعل أكتر همجية و وحشية
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30 - بنادم الأحد 03 ماي 2020 - 20:33
على جمعيات الرفق بالحيوان الدخول على الخط وجمعيات ماتقيش ولدي وتنصيب نفسها على التوالي طرفا في الدعوة لان هذا الوحش قتل قطيع بوحشية وسادية و طعن قاصرا في قلبه مخلفا له أعمق جروح القهر و الحگرة فكيف ستكون نفسيته ان لم يأخد حقه؟
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31 - مغربي و افتخر الأحد 03 ماي 2020 - 20:34
يجب تطبيق القانون الصارم ضد هذا الوحش. انا كنت مقيم في فرنسا لمدة 10 سنوات و اقسم بالله لو وقع هذا الشيء هناك لكانت قضية وطنية لاسيما لو اقترفها اجنبي ان لم نقل عربي. اتمنى له معاقبة شديدة لا تؤخد بعين الاعتبار جنسيته. القانون فوق الجميع. يجب ايضا ملاحقته لانه لم يحترم الحجر الصحي.... هل قتل اغنام خروج للحاجة القصوى؟
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32 - رضوان الأحد 03 ماي 2020 - 20:34
لو كانت الاغنام ترعى في ارض خاصة بشخص آخر فلا يوجد جرم اصلا و البادىء اظلم . اما اذا كانت ترعى في مكان مخصص للري فيجب محاسبة الفرنسي و تعويض الحساب عن الخسارة . لا الظلم في كلتا الجهتين
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33 - محمد الأحد 03 ماي 2020 - 20:34
اين هي حقوق الحيوان الذي تتشدق به الدول الأوربية ..أليس من العيب ان يدهس بهيمة....أليس هناك قانون في هده البلاد ..او ان الفرنسي إعتاد على المرور خارج القانون..في بلاد المغرب..نريد له اقصى العقوبة
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34 - عماد الأحد 03 ماي 2020 - 20:36
حقا مؤسف للغاية.... أقصى عقوبة في حق الأجنبي...
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35 - عبدالله الأحد 03 ماي 2020 - 20:36
لا حول و لا قوة إلا بالله.
هذه هي العجرفة الإستعمارية، يجب أن ينصف القانون هذا الراعي وأن يرد له الإعتبار.
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36 - ali الأحد 03 ماي 2020 - 20:37
لا يمكن الحكم حتا الاستماع للفرنسي . كفانا من التءويلاة . الرعي في اراضي الاخرين جريمة ايضا يعاقب عليها .
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37 - يوسف الأحد 03 ماي 2020 - 20:37
أتمنى أن يعاقب وأن تطبق المدة الحبسية، لكن دون نسيان أن صاحب الأغنام أيضا يتحمل المسؤولية، كذلك أرجوا أن تتوقفوا عن التعميم فالجريمة تنسب الجاني وليس لدولة بأكملها، لحسن الحظ أنهم لا يفعلون نفس الشيء مع مرتكبي الجرائم عندهم من المهاجرين.
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38 - المغرلي الأحد 03 ماي 2020 - 20:37
أين هي بريجيت باردو أين جمعيات حقوق الحيوان بفرنسا. مشاعركم تستفيق فقط عندما يتعلق الأمر بالآخر. هذا من جانب و من جانب آخر يجب أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في هذه القضية فلتتعامل معه العدالة.فقط كما يمكن أن يتعامل مغربي دهس أغنام فرنسي في ضواحي باريس.
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39 - ولد مول الشي الأحد 03 ماي 2020 - 20:37
واش فرنسا مزال مستعمرنا هاد الفرنسي الحقود يجب ان يسجن ويعوض صاحب الأغنام ليكون عبرة لمن سولته نفسه ان يعتدي على المغاربة الأحرار
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40 - رشيد بشار الأحد 03 ماي 2020 - 20:38
ننتضر بفارغ الصبر الحكم على هذا الاجنبي حتى يكون عبرة للدي يتجرأ على انه يحكر أولاد بلادنا
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41 - عبدو الأحد 03 ماي 2020 - 20:38
ماذا تنتظرون من قوم فرنسا استعمرونا و لا يزالون فنحن بالنسبة لهم مثل هذه الغنم و رغم ذلك للاسف ندرس لغتهم و نستعملها كالببغاوات اما ان الاوان للتخلص من الفرنسية و الاستعمار للابد و الله لا اعرف قوما يتكلمون الفرنسية الا رايت دولهم متخلفة
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42 - أحمد الأحد 03 ماي 2020 - 20:38
بصفتي عشت في بلاد أوروبا لفترة طويلة أتحدث إليكم إخواني المغاربة بتجربة دامت ثلاثون سنة أقول لكم إن الكفر يبقى دائماً كفر لا حقوق ولا إنسانية عندما تكون مسلماً حتى لو كنت تشاركهم في معيشتهم الوحشية والا أخلاقية.أخيراً أقول لكم إن الأفارقة الغير شرعيين لا يكنوا لنا احتراماً فما بالكم بأوروبي أشقر هذا كله لأننا نحترم الأجانب أكثر مما نحترم بعضنا بعض. كملو من روسكوم.
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43 - سعيد الأحد 03 ماي 2020 - 20:41
حسبي الله ونعم الوكيل، حنا غنشفوفو اشنو غادي ديرو معاه، واش عيتخاد الحق ولا العكس
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44 - samir الأحد 03 ماي 2020 - 20:41
السلام عليكم
اطلب من الاخ ان يذهب الى جمعية الرفق بالحيوان لتعزيز ملفه لان ما أرتكب في حق طفل قاصر ...
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45 - عزيز رافع الأحد 03 ماي 2020 - 20:41
(/كان الشعبي جالساً عند القاضي شريح،دخلت امرأة تبكي بكاء شديداً تشتكي زوجها الغائب،فقال الشعبي ما أرى المرأة إلا مظلومة،فأجابه شريح:"إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون."/) لا أدافع عن الفرنسي،و لا أعرف أحدا من الأطراف في الحادث، واجب على ذوي الألباب تحكيم العقل لا العواطف،أنصتوا إلى الطرفين لا إلى طرف واحد؛فقد يكون في الأمر شيء ما لا نعرفه... بعد تعليقكم سأوافيكم بتحليلي المتواضع للواقعة...... تحياتي.
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46 - Taza haut الأحد 03 ماي 2020 - 20:41
هذا هو الانسان الغربي تجده في قمة الانسانية مع الحيوان في بلاده و نراه يرعى كلبه كانه فرد من عائلته و يقوم بغرس الاشجار في حين تجده حيوان مفترس خارج وطنه او اوروبا بصفة عامة يقطع اشجار غابات افريقيا و امريكا اللاتنية و اسيا و يقتل الحياة البرية و في حين تتشدق علينا جمعياتهم بالحقوق ان راو كلبا في الشارع العام ببلادنا و يبقى الذنب للدولة التي مازلت تؤمن بهم و احتقرت ابناء وطنها و العلمانيين المغاربة الذين فقدوا دينهم و تفسخت اسرهم و يريدون ان يلوثوا هذا البلد الطاهر بخبثهم انصياعا للماسونية العالمية فانتظروا دجالكم و انا منتظرون مهدينا و يوم لقاء الله سيجزى كل بعمله
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