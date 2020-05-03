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الرئيسية | حوادث | فرقة عسكرية تحبط تهريب مخدرات ضواحي العرائش

فرقة عسكرية تحبط تهريب مخدرات ضواحي العرائش

فرقة عسكرية تحبط تهريب مخدرات ضواحي العرائش
هسبريس من العرائش
الأحد 03 ماي 2020 - 20:15

تمكنت الفرقة العسكرية بالنقطة 26 التابعة لمنطقة ولاد صخر، بقيادة العوامرة التابعة لإقليم العرائش، من إحباط عملية لتهريب المخدرات.

وقد جرى خلال هذه العملية، الأحد استعمال 3 طلقات نارية تحذيرية دون النجاح في إيقاف أي شخص من المهربين الذين لاذوا بالفرار.

كما مكّنت العملية من ضبط 58 حزمة من الشيرا تتراوح كتلتها بين 30 و33 كيلوغراما، وبنزين في 18 وعاء من سعة 30 لترا، كما تم حجز قارب "زودياك" بمحركين.

ولا يزال البحث جاريا عن المهربين الفارين، من التحقيق القضائي الذي جرى فتحه في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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