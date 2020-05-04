"الشيرا والماحيا" وراء توقيف شخصين في تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكّنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والخمور التقليدية، وخرق إجراءات الطوارئ الصحية.

وأورد مصدر أمني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت أحد المشتبه فيهما بالشارع العام متلبسا بحيازة حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي من عائدات ترويجه، قبل أن تمكن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من اكتشاف معمل سري لإعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا)، وإيقاف مسيّره، فضلا عن حجز كميات كبيرة من الخمور التقليدية وكذا المعدات والمواد الأولية المستعملة في تحضيرها.

وقد احتفظت المصالح الأمنية بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل إحالتهما على أنظار القضاء لمحاكمتهما حول التهم المنسوبة إليهما.