تنسيق مغربي إسباني يحبط محاولة لتهريب المخدرات‎

هسبريس من الرباط

بتنسيق وُصف بالمحكم والسريع بين قوات الدرك البحري بطنجة ونظيرتها من خفر السواحل بإسبانيا، تمّ اعتراض وإلقاء القبض على صاحب دراجة مائية (دجيتسكي) كانت محملة بكمية من المخدرات.

وأوضحت مصادر الجريدة أن أطوار العملية بدأت حين هاجم 7 أشخاص دورية للأمن الخاص بمارينا الجديدة قرب ميناء طنجة، حيث نجحوا في إنزال دراجة مائية إلى الماء وهي محملة بـ177 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تمّ إفشال العملية بجانب نهر باراباتي بقاديس؛ وذلك بالنظر إلى سرعة المطاردة والتنسيق بين دورية الدرك البحري والخفر الإسباني، مباشرة بعد انطلاق الدراجة المائية نحو إسبانيا.

وأفاد مصدر من السلطات المغربية بأن عناصر الدرك بطنجة نجحت في العثور على أدلة مكّنتها من تحديد هوية المهرب الرئيسي، وباشرت تحرياتها، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوصول إليه وإلقاء القبض عليه وعلى شركائه المحتملين.

يُشار إلى أن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية الإسبانية وصف العملية المذكورة بالمثمرة والصيد الثمين المتعلق بالشخص المقبوض عليه رفقة الدراجة المائية.