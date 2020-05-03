24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:58
|05:34
|12:29
|16:07
|19:16
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رهان تفوق ثقافة "النحن" المجتمعية
- ثلاثية القهر في سوس
- مستفادات تربوية من وباء "فيروس كورونا"
- إرساء "المجلس الوطني للّغات والثقافة"
- خبير يحذر من تزايد جرائم النصب الإلكتروني في زمن أزمة كورونا
طنجة والصويرة في مغرب زمان .. حج وحجر صحي وقرار سلطان (5.00)
انخفاض الاستثمارات الإشهارية بـ36% في رمضان 2020 بالمغرب (5.00)
وفاة سفير الأغنية الأمازيغية الفنان "إيدير" عن عمر يناهز 71 سنة (5.00)
لشكر يلاقي العثماني لمناقشة أزمة "قانون تكميم التواصل الاجتماعي" (5.00)
- وزارة العدل تتراجع عن مشروع القانون 22.20 وتعد بمقاربة تشاركية - (184)
- وفاة سفير الأغنية الأمازيغية الفنان "إيدير" عن عمر يناهز 71 سنة - (137)
- هذه القصة الكاملة لدهس فرنسي قطيع أغنام في إقليم ابن سليمان - (125)
- حزب رئيس الحكومة يتبرأ من "القانون 22.20" - (113)
- موجة انتقادات تلاحق السلسلة التلفزية "سوحليفة" - (105)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تنسيق مغربي إسباني يحبط محاولة لتهريب المخدرات
بتنسيق وُصف بالمحكم والسريع بين قوات الدرك البحري بطنجة ونظيرتها من خفر السواحل بإسبانيا، تمّ اعتراض وإلقاء القبض على صاحب دراجة مائية (دجيتسكي) كانت محملة بكمية من المخدرات.
وأوضحت مصادر الجريدة أن أطوار العملية بدأت حين هاجم 7 أشخاص دورية للأمن الخاص بمارينا الجديدة قرب ميناء طنجة، حيث نجحوا في إنزال دراجة مائية إلى الماء وهي محملة بـ177 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تمّ إفشال العملية بجانب نهر باراباتي بقاديس؛ وذلك بالنظر إلى سرعة المطاردة والتنسيق بين دورية الدرك البحري والخفر الإسباني، مباشرة بعد انطلاق الدراجة المائية نحو إسبانيا.
وأفاد مصدر من السلطات المغربية بأن عناصر الدرك بطنجة نجحت في العثور على أدلة مكّنتها من تحديد هوية المهرب الرئيسي، وباشرت تحرياتها، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوصول إليه وإلقاء القبض عليه وعلى شركائه المحتملين.
يُشار إلى أن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية الإسبانية وصف العملية المذكورة بالمثمرة والصيد الثمين المتعلق بالشخص المقبوض عليه رفقة الدراجة المائية.