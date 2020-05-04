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كُتّاب وآراء
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خرق حالة الطوارئ يجر 6 أشخاص إلى التوقيف
الاثنين 04 ماي 2020 - 03:35
أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة 6 أشخاص بحي "كاسا براطا" بمدينة طنجة، لخرقهم حالة الطوارئ الصحية.
ووَفق إفادة مصدر أمني، فإن الموقوفين ضبطوا داخل محل للألعاب الإلكترونية في ساعات متأخرة من الليل، مشيرا إلى أن صاحب المحل يعمد إلى إدخالهم من باب المنزل مباشرة، معرضا سلامتهم الصحية وباقي شباب الحي للخطر، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19".
ووُضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - nabil الاثنين 04 ماي 2020 - 03:47
واش هاذ الناس مازال مابغاوش يقدروا خطورة الموقف.لا حول قوة الا بالله العلي العظيم.
ولكن العيب ماشي عليهم العيب على اللي حال كيقلب على الفلوس .اسي راه المغرب غامر بالاقتصاد ديالو و نتا مابقديتيش تصبر واحد الشهر .
الله يعفوا عليك
ولكن العيب ماشي عليهم العيب على اللي حال كيقلب على الفلوس .اسي راه المغرب غامر بالاقتصاد ديالو و نتا مابقديتيش تصبر واحد الشهر .
الله يعفوا عليك
2 - moataz الاثنين 04 ماي 2020 - 04:05
المغرب ما ديرش الحجر الصحي الوتيقة لي باش يخرجو الناس دارو الفوضة اوكلشي خارج والمقدمي ماكين غير عتي لورقة تاولت الفوضي شوفو اطاليا كي دارت الحجر الصحي اوهاد اسبوع عاد غادي يبدو ناس يخرجو والله يحفض المغرب
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