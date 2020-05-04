خرق حالة الطوارئ يجر 6 أشخاص إلى التوقيف

جمال سماحي من تطوان

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة 6 أشخاص بحي "كاسا براطا" بمدينة طنجة، لخرقهم حالة الطوارئ الصحية.

ووَفق إفادة مصدر أمني، فإن الموقوفين ضبطوا داخل محل للألعاب الإلكترونية في ساعات متأخرة من الليل، مشيرا إلى أن صاحب المحل يعمد إلى إدخالهم من باب المنزل مباشرة، معرضا سلامتهم الصحية وباقي شباب الحي للخطر، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19".

ووُضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليهم.