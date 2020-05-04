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الرئيسية | حوادث | التنقل من البيضاء إلى أكادير يوقف أربعة أشخاص

التنقل من البيضاء إلى أكادير يوقف أربعة أشخاص

التنقل من البيضاء إلى أكادير يوقف أربعة أشخاص
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 04 ماي 2020 - 10:35

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمسكرود، شمال مدينة أكادير، من توقيف 4 أشخاص، كانوا على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة الدار البيضاء، بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات العمومية، وعدم التوفر على رخص التنقل الاستثنائية بين المدينتيْن.

وأُخضع المضبوطون، الذين يتحدّرون من منطقة القليعة، بعمالة إنزكان آيت ملول، لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية، قبل أن يتم التنسيق مع المصالح الصحية، التي تكلّفت بأخذ عينات لأجل إخضاعها للتحليلات المخبرية والتأكد من خلوها من فيروس "كورونا" المستجد، إذ أتت نتائجها سلبية.

وفيما تُتابع النيابة العامة المختصة الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، تواصل مصالح الدرك الملكي بأكادير وبجهة سوس عامة، تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع نفوذها الترابي، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - nabil الاثنين 04 ماي 2020 - 10:46
آظن آنه وجب وضع قوانين للتنقل ما بين المدن و تآمين الظروف الضرورية مم وسائل لوجيستيكية، هناك ظروف استثنائية نعم لبعض الفئاة و وجب آخدها بعين الاعتبار.
ما هي الإفادة من الحبس آو المتابعة القانونية لآشخاص يتنقلون على آرجلهم بين المدن؟؟
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21
2 - من اسبانيا الاثنين 04 ماي 2020 - 11:03
اتساءل كيف وصل هؤلاء الى اكادير هل لايوجد فقط سوى حاجز واحد للمراقبة على طول هذه المسافة؟
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18
3 - الضغط الاثنين 04 ماي 2020 - 11:16
قد يصبر الإنسان أسبوعا أو أسبوعين و حتى شهرا كاملا أما و قد طال أمد الحبس على الناس فلا تنتظروا سوى أن يخرج الناس على الأقل للعودة إلى مدنهم الأصلية حيث عائلاتهم توفر لهم الضروريات إن وجدت بدل التشرد في مدن أخرى . الدولة تحبس و تجوع و تشرد مواطنيها و تطالبهم بالصبر .
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11
4 - ahmed الاثنين 04 ماي 2020 - 11:46
أظن أن التنقل في سيارات خاصة ومن طرف أناس من نفس المنزل يعني متعايشين من قبل إلى منازل أخرى في مدن أخرى لن يحدث أي فرق ولا يحتاج ذلك رخص وإلا نحن في نزيد في الكوارث فكل دول العالم لا تفرض هذه القيود الشديدة
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0
5 - صاحب القلم الأحمر الاثنين 04 ماي 2020 - 11:48
لابدللدولة ان تجد حلا لهذه المعضلة لأنه لا يمكن بأية حال ان يبقى المواطن بعيدا عن اهله وذويه مدة طويلة
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