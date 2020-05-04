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كُتّاب وآراء
التنقل من البيضاء إلى أكادير يوقف أربعة أشخاص
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمسكرود، شمال مدينة أكادير، من توقيف 4 أشخاص، كانوا على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة الدار البيضاء، بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات العمومية، وعدم التوفر على رخص التنقل الاستثنائية بين المدينتيْن.
وأُخضع المضبوطون، الذين يتحدّرون من منطقة القليعة، بعمالة إنزكان آيت ملول، لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية، قبل أن يتم التنسيق مع المصالح الصحية، التي تكلّفت بأخذ عينات لأجل إخضاعها للتحليلات المخبرية والتأكد من خلوها من فيروس "كورونا" المستجد، إذ أتت نتائجها سلبية.
وفيما تُتابع النيابة العامة المختصة الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، تواصل مصالح الدرك الملكي بأكادير وبجهة سوس عامة، تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع نفوذها الترابي، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
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تعليقات الزوّار (5)
ما هي الإفادة من الحبس آو المتابعة القانونية لآشخاص يتنقلون على آرجلهم بين المدن؟؟