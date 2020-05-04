شرطة القنيطرة تحقق في رشق دورية بالحجارة

هسبريس من الرباط

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تعرض دورية للشرطة للرشق بالحجارة خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في خرقهم حالة الطوارئ الصحية وحيازة السلاح الأبيض وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف شخص كان يحمل سكينا ويهدد أمن المواطنين بحي الساكنية، قبل أن يعمد شخص آخر لاستغلال عملية الملاحقة الأمنية بالشارع العام ويصعد فوق سيارة الشرطة التي كانت مستوقفة بالقرب من مكان التدخل، في محاولة لتوثيق ذلك بكاميرا هاتف محمول لشخص ثالث تم توقيفه بعين المكان.

وتعرض خلال هذا التدخل الأمني أفراد الدورية الأمنية للرشق بالحجارة من قبل مجموعة من الأشخاص، يقول البلاغ، حيث تم نقل ثلاثة من موظفي الشرطة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهم بجروح.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.