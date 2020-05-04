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الرئيسية | حوادث | شرطة القنيطرة تحقق في رشق دورية بالحجارة

شرطة القنيطرة تحقق في رشق دورية بالحجارة

شرطة القنيطرة تحقق في رشق دورية بالحجارة
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 ماي 2020 - 12:15

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تعرض دورية للشرطة للرشق بالحجارة خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في خرقهم حالة الطوارئ الصحية وحيازة السلاح الأبيض وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف شخص كان يحمل سكينا ويهدد أمن المواطنين بحي الساكنية، قبل أن يعمد شخص آخر لاستغلال عملية الملاحقة الأمنية بالشارع العام ويصعد فوق سيارة الشرطة التي كانت مستوقفة بالقرب من مكان التدخل، في محاولة لتوثيق ذلك بكاميرا هاتف محمول لشخص ثالث تم توقيفه بعين المكان.

وتعرض خلال هذا التدخل الأمني أفراد الدورية الأمنية للرشق بالحجارة من قبل مجموعة من الأشخاص، يقول البلاغ، حيث تم نقل ثلاثة من موظفي الشرطة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهم بجروح.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - بوغطاط الاثنين 04 ماي 2020 - 12:27
فين هوما اصحاب حقوق الانسان، بغين السيبة، هانتوما وصلتو ليها، مكرهتش شي نهار نسمع بيان كتندو في بهاد المجرمين لي كيروعو ويرهبو المواطنين، ولا غير الخاويات
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49
2 - كمال المنصوري الاثنين 04 ماي 2020 - 12:28
يجب إيجاد حل لان الناس تعبوا من الحجر و السجن المنزلي.
الكل تعب نفسيا و ماديا و كلنا على صفيح ساخن.
الدولة تجني الجهل الذي رسخته و أرادته و زرعته في الشعب منذ عقود.
و الدولة تجني أيضا سياستها الغبية و مُحاباتها لأصحاب رؤوس الأموال لانها فرضت الحجر على الشعب المقهور بينما سمحت للمعامل و المتاجر و الشركات المكتضة بمواصلة مهامها و بالتالي ظهور بؤر كبيرة جدا للوباء و عدم إنحساره إلى اليوم.
لو الدولة أغلقت كل شيئ منذ البداية لَمَا تعدت مدة الحجر أسبوعان و لكنا اليوم نعيش بشكل عادي و لكانت رؤوسنا مرفوعة بين الأمم
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-50
3 - مواطن الاثنين 04 ماي 2020 - 12:36
مشا و فيها
هذا راه المخزن مامعهش اللعب
اتمنى اقصى عقوبة
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42
4 - ادريس الوردي الاثنين 04 ماي 2020 - 12:40
عوض شكر الدوريات الأمنية الساهرة على امننا وامن بلادنا،نرشقهم بالحجارة،فلا حول ولا قوة الا بالله.انا استنكر هذه الأفعال المشينة التي لا تُشرف المغاربة كَكُلٍّ.(تحياتي واحتراماتي لكل رجال السلطة الساهرين على راحتنا،والخزي لمن يهينهم ولا يحترمهم)
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49
5 - كريم الاثنين 04 ماي 2020 - 12:40
العفو الملكي عن المجرمين لم تطالب به الجمعيات الحقوقية بل اخرجهم المخزن
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-7
6 - كلمة حق الاثنين 04 ماي 2020 - 12:41
يجب الحكم على هؤلاء السفلة بالسجن والأعمال الشاقة... مثل هؤلا لا يستحقون العيش في هذا الوطن.. مامعنى ان يهان ويوذى رجال الأمن الذين يحمون هذا الوطن لغير سبب.. ارجو من القضاء ان لا يرحم هؤلاء..
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30
7 - مواطنة مغربية الاثنين 04 ماي 2020 - 12:48
قلة الآداب وقلة الوعي الاستهتار ديل بعض الشباب لي ملايق لوالو هذا راجع للامية واللاوعي
خاصكم نرجعو للتعليم القيمة ديالو لي كانت في الثمانينيات بش يخرجون ناس كيحتارمو البوليس
وخاص الداخلية ترجع ليها القيمة ديالها حيت الناس مبقاوش كيخافو كيعرفو القايد كيعرفو البوليسي ...... كيشدو الخارقين للطوارء ليوم كيخدمو النلفونات والمعارف وكيخرجو كيفاش بغيتوهم يخافو
إعادة النظر في التعليم في القنوات المغربية حتى نلقاو واحد النهار شعب مكيرشقش الشرطة بالحجارة
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18
8 - مراقب الاثنين 04 ماي 2020 - 13:06
عادي هذا الامر يقع في كل دول العالم بل نشاهد اكثر من هذا وعادي ... المهم هو ماذا عن الاشخاص الذين يموتون داخل مخافر الشرطة ؟؟؟؟
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-18
9 - jjj الاثنين 04 ماي 2020 - 13:09
قالك جدودنا اللهم مخزن طاغي ولا رعية فاسدة ماشي بغيت يكون المخزن طاغي ولكن فعلا راه لولا هاد المخزن وهاد الدوريات كنا مشينا فيها راه بعض المجرمين ماعندهم لا رحمة لا شفقة كيشوفو الشعب مهلوك نفسيا وماديا وكيزيدو يكملو عليه ويحاولو ينشرو الرعب حسبي الله ونعم الوكيل صابرين على الحجر لمصلحة أحبابنا وبلادنا ونفسنا قبل كلشي وكنقولو ياربي تخرجنا من هاد المحنة وهما كيقلبو على الفتنة و طوندونس في مواقع التواصل العفو والله
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5
10 - السلام عليكم الاثنين 04 ماي 2020 - 13:20
باختصار هم مجرمون حقا ....
نتمنى من النيابة العامة أن لا تتسامح معهم وتنزل عليهم أشد العقاب.
هؤلاء المجرمون ليس في صالحهم الحجر لأنهم بطبيعة الحال ألفوا تناول المخدرات وسرقة الهواتف وقطع طريق المارة .... يودون رفع الحجر الصحي بسرعة ليعودوا إلى أعمالهم الإجرامية...
صراحة مثل هؤلاء استراح المجتمع منهم طيلة هذه الفترة.
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