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كُتّاب وآراء
شرطة القنيطرة تحقق في رشق دورية بالحجارة
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تعرض دورية للشرطة للرشق بالحجارة خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في خرقهم حالة الطوارئ الصحية وحيازة السلاح الأبيض وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف شخص كان يحمل سكينا ويهدد أمن المواطنين بحي الساكنية، قبل أن يعمد شخص آخر لاستغلال عملية الملاحقة الأمنية بالشارع العام ويصعد فوق سيارة الشرطة التي كانت مستوقفة بالقرب من مكان التدخل، في محاولة لتوثيق ذلك بكاميرا هاتف محمول لشخص ثالث تم توقيفه بعين المكان.
وتعرض خلال هذا التدخل الأمني أفراد الدورية الأمنية للرشق بالحجارة من قبل مجموعة من الأشخاص، يقول البلاغ، حيث تم نقل ثلاثة من موظفي الشرطة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهم بجروح.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
الكل تعب نفسيا و ماديا و كلنا على صفيح ساخن.
الدولة تجني الجهل الذي رسخته و أرادته و زرعته في الشعب منذ عقود.
و الدولة تجني أيضا سياستها الغبية و مُحاباتها لأصحاب رؤوس الأموال لانها فرضت الحجر على الشعب المقهور بينما سمحت للمعامل و المتاجر و الشركات المكتضة بمواصلة مهامها و بالتالي ظهور بؤر كبيرة جدا للوباء و عدم إنحساره إلى اليوم.
لو الدولة أغلقت كل شيئ منذ البداية لَمَا تعدت مدة الحجر أسبوعان و لكنا اليوم نعيش بشكل عادي و لكانت رؤوسنا مرفوعة بين الأمم
هذا راه المخزن مامعهش اللعب
اتمنى اقصى عقوبة
خاصكم نرجعو للتعليم القيمة ديالو لي كانت في الثمانينيات بش يخرجون ناس كيحتارمو البوليس
وخاص الداخلية ترجع ليها القيمة ديالها حيت الناس مبقاوش كيخافو كيعرفو القايد كيعرفو البوليسي ...... كيشدو الخارقين للطوارء ليوم كيخدمو النلفونات والمعارف وكيخرجو كيفاش بغيتوهم يخافو
إعادة النظر في التعليم في القنوات المغربية حتى نلقاو واحد النهار شعب مكيرشقش الشرطة بالحجارة
نتمنى من النيابة العامة أن لا تتسامح معهم وتنزل عليهم أشد العقاب.
هؤلاء المجرمون ليس في صالحهم الحجر لأنهم بطبيعة الحال ألفوا تناول المخدرات وسرقة الهواتف وقطع طريق المارة .... يودون رفع الحجر الصحي بسرعة ليعودوا إلى أعمالهم الإجرامية...
صراحة مثل هؤلاء استراح المجتمع منهم طيلة هذه الفترة.