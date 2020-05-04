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كُتّاب وآراء
التحقيق في الاعتداء بسكّين على أجنبية بتارودانت
قام شخص تبدو عليه علامات الخلل العقلي، اليوم الاثنين، بالاعتداء جسديا على مواطنة فرنسية، تبلغ من العمر 66 سنة، بواسطة سكين مخصص للمطبخ.
الاعتداء تم دون أي سبب ظاهر أو منطقي، وكان المعتدي يتلفظ بعبارات غير مفهومة، وجرى خلال تجول الضحية بالقرب من الموقف المخصص لسيارات "الكارفان" في مدينة تارودانت.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تارودانت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الاعتداء.
وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف البلاغ، إلى أن المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء الجسدي سبق إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية والعصبية في مناسبتين.
وقد تم نقل المعتدى عليها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بسبب إصابتها بطعنات في اليد والعنق، حيث أوضح الطبيب المعالج أن حالتها مستقرة ولا تدعو إلى القلق.