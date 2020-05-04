24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5605:3312:2916:0719:1720:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عكرود تتخوف من قرصنة فيلم "ميوبيا" قبل عرضه (5.00)

  2. صوت الأذان يعيد البهجة إلى مسلمي فرانكفورت (5.00)

  3. خبير تربوي يقترح إلغاء امتحانات "الابتدائي" وتأجيل "الباكالوريا" (5.00)

  4. "ديوان المائدة" ـ9ـ .. وجبة "باولو" الشهيرة تبهج العين وتغري المعدة‎ (5.00)

  5. 81 حالة شفاء دفعة واحدة من "كورونا" بورزازات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | حجز 7228 كيلوغراما من الشيرا بالطريق السيار

حجز 7228 كيلوغراما من الشيرا بالطريق السيار

حجز 7228 كيلوغراما من الشيرا بالطريق السيار
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 ماي 2020 - 14:05

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من حجز 7228 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، وتوقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن القضية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن "عناصر الشرطة القضائية كانت قد تعقبت شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، خلال مرورها بعدة مدن مغربية في اتجاه ميناء الجرف الأصفر، قبل أن يعمد سائقها ومرافقاه إلى التخلص من بعض رزم المخدرات عبر رميها بجانب الطريق السيار، واستهداف موظفي الشرطة بالحجارة".

كما أضاف المصدر أن هؤلاء "لاذوا بالفرار عند وصولهم لمحطة الأداء تيط مليل، بالطريق السيار المداري لمدينة الدار البيضاء، متسببين في أضرار مادية بالمحطة بعد اقتحامها بسرعة، ومخلفين وراءهم الشاحنة التي كانت تضم 220 رزمة، تزن 7228 كيلوغراما من مخدر الشيرا".

عمليات التمشيط المكاني المنجزة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي أسفرت، وفق بلاغ المديرية، عن توقيف شخصين كانا على متن سيارة نفعية، والتي تم العثور فيها على حزمة من المخدرات من التي تخلص منها أعضاء الشبكة الإجرامية بجنبات الطريق السيار، كما تم توقيف شخص ثالث على متن سيارة خفيفة محملة بكميات كبيرة من الحجارة؛ بعدما تعمد محاولة الفرار عبر الرجوع في المسار الممنوع بالطريق السيار.

"تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهم حول ارتباطهم المحتمل بأعضاء الشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات، بينما لازالت عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف جميع المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية"، يزيد المصدر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ههه الاثنين 04 ماي 2020 - 14:18
فيلم هندي هدو مساخيط مكحلو مكحرمو خصهم غير فلوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - حاول تفهم تحماق الاثنين 04 ماي 2020 - 14:30
في الطريق يشدوهوم تستهلكو يشدوك تبيعو يشدوك تزرعوا ما يشدوكش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - جراة زائدة الاثنين 04 ماي 2020 - 14:31
هذا عمل عصابات. يتسم بكثير من الجرأة و تحدي الامن. اعتقد ان التحرك بشحنة كهذه لن يتم لولا وجود دعم لوجيستي كبير من سيارات مستكشفة و اخرى داعمة من الخلف بل و شبكة عابرة للقارات بامكانات دولة.
المشكل ان العقوبات عندنا ليست رادعة بالمرة. خدوا العبرة من ماليزيا غرام واحد من المخدرات يساوي اعدام و لو تدخل لطلب الصفح كل رؤساء الدول وةجمعيات حقوق الانسان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.