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كُتّاب وآراء
حجز 7228 كيلوغراما من الشيرا بالطريق السيار
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من حجز 7228 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، وتوقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن القضية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن "عناصر الشرطة القضائية كانت قد تعقبت شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، خلال مرورها بعدة مدن مغربية في اتجاه ميناء الجرف الأصفر، قبل أن يعمد سائقها ومرافقاه إلى التخلص من بعض رزم المخدرات عبر رميها بجانب الطريق السيار، واستهداف موظفي الشرطة بالحجارة".
كما أضاف المصدر أن هؤلاء "لاذوا بالفرار عند وصولهم لمحطة الأداء تيط مليل، بالطريق السيار المداري لمدينة الدار البيضاء، متسببين في أضرار مادية بالمحطة بعد اقتحامها بسرعة، ومخلفين وراءهم الشاحنة التي كانت تضم 220 رزمة، تزن 7228 كيلوغراما من مخدر الشيرا".
عمليات التمشيط المكاني المنجزة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي أسفرت، وفق بلاغ المديرية، عن توقيف شخصين كانا على متن سيارة نفعية، والتي تم العثور فيها على حزمة من المخدرات من التي تخلص منها أعضاء الشبكة الإجرامية بجنبات الطريق السيار، كما تم توقيف شخص ثالث على متن سيارة خفيفة محملة بكميات كبيرة من الحجارة؛ بعدما تعمد محاولة الفرار عبر الرجوع في المسار الممنوع بالطريق السيار.
"تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهم حول ارتباطهم المحتمل بأعضاء الشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات، بينما لازالت عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف جميع المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية"، يزيد المصدر نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
المشكل ان العقوبات عندنا ليست رادعة بالمرة. خدوا العبرة من ماليزيا غرام واحد من المخدرات يساوي اعدام و لو تدخل لطلب الصفح كل رؤساء الدول وةجمعيات حقوق الانسان.