خرق الحظر الصحي للسباحة يوقع بثلاثة أشخاص

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد سرية سطات، اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص، للاشتباه فيهم بخرق حالة الطوارئ الصحية، التي تعمل السلطات المحلية والأمنية على تنزيلها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعدما كانوا يمارسون السباحة بحقينة سد الدورات نواحي عاصمة الشاوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص يستقرون بكل من الدار البيضاء وبرشيد تنقلوا عبر سيارة خاصة إلى منطقة أولاد سعيد، إذ فضلوا السباحة في سد الدورات في خرق سافر للحظر الصحي غير مبالين بمخاطر الفيروس التاجي أو الغرق في أعماق المياه.

وأردفت المصادر نفسها أن دورية تابعة للدرك الملكي بمركز أولاد سعيد كانت، زوال اليوم، في مراقبة روتينية لتطبيق الحجر الصحي بالنفوذ الترابي لمركز أولاد سعيد، حيث صادفت ثلاثة أشخاص يمارسون السباحة وقامت باقتيادهم إلى مركز الدرك للاستماع إليهم تمهيديا وحجز السيارة الخاصة، تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية سطات.