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Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | خرق الحظر الصحي للسباحة يوقع بثلاثة أشخاص

خرق الحظر الصحي للسباحة يوقع بثلاثة أشخاص

خرق الحظر الصحي للسباحة يوقع بثلاثة أشخاص
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 04 ماي 2020 - 23:12

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد سرية سطات، اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص، للاشتباه فيهم بخرق حالة الطوارئ الصحية، التي تعمل السلطات المحلية والأمنية على تنزيلها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعدما كانوا يمارسون السباحة بحقينة سد الدورات نواحي عاصمة الشاوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص يستقرون بكل من الدار البيضاء وبرشيد تنقلوا عبر سيارة خاصة إلى منطقة أولاد سعيد، إذ فضلوا السباحة في سد الدورات في خرق سافر للحظر الصحي غير مبالين بمخاطر الفيروس التاجي أو الغرق في أعماق المياه.

وأردفت المصادر نفسها أن دورية تابعة للدرك الملكي بمركز أولاد سعيد كانت، زوال اليوم، في مراقبة روتينية لتطبيق الحجر الصحي بالنفوذ الترابي لمركز أولاد سعيد، حيث صادفت ثلاثة أشخاص يمارسون السباحة وقامت باقتيادهم إلى مركز الدرك للاستماع إليهم تمهيديا وحجز السيارة الخاصة، تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Kénitra City الاثنين 04 ماي 2020 - 23:22
زوينة هادي .. حاربنا كورونا بكري مع هاد الشعب ..
و بقاو ف ديوركم راه طبنا بالجلاس بغينا نخرجوا
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8
2 - بني احسن الاثنين 04 ماي 2020 - 23:24
من يدري ان الدرك كان سبب من نقدهم من موت محقق في سد المذكور ويبتلعهم عبر قنواته المائية
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21
3 - عمالة البرنوصي الاثنين 04 ماي 2020 - 23:32
هنا بعمالة البرنوصي وببلوك 2وبلوك3 المراهقين جالسين باعداد مهمة ومخرجين معاهم الدرجات النارية س90 كأن شيئا يذكر فاين هي الدوريات فان نسبة الاصابة بكورنا في ازدياد والناس زعما في حجرهم الصحي
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14
4 - محمد الزموري الاثنين 04 ماي 2020 - 23:51
إنه التهور بعينيه الله سبحانه كرم بني آدم بالعقل على سائر الكاءنات لكن البعض لايستثمره إلا فيما يجني عليه المشاكل والويلات واش هدا وقت العومان كما قال أسيادنا الأولين كاين اللي عندو اللي عندو العقل كايفكر به وكاين غير اللي متقل عليه
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4
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