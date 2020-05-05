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الرئيسية | حوادث | حجر وإتلاف منتوجات غذائية فاسدة في ورزازات

حجر وإتلاف منتوجات غذائية فاسدة في ورزازات

حجر وإتلاف منتوجات غذائية فاسدة في ورزازات
محمد ايت حساين
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 06:37

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة لليقظة الصحية بورزازات، من حجر وإتلاف كميات مهمة من المنتوجات الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، قدرت بـ 537.029 كيلوغراما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحسب المعطيات التي وفرها مصدر هسبريس، فإن اللجنة الإقليمية المختلطة لليقظة الصحية بورزازات واللجان المحلية (9) ذات الصلة، قامت بعدة زيارات ميدانية همت 99 نقطة للبيع، من الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى غاية يوم أمس الاثنين.

وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية أتلفت اللحوم والمنتوجات المحجوزة، مشيرا إلى أن عملية المراقبة وتتبع تموين الأسواق وجودة المنتوجات الغذائية، ستستمر وفق البرنامج المسطر خلال شهر رمضان، طبقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

وتأتي هذه العمليات، حسب المتحدث نفسه، في إطار ضمان الجودة وملاءمة مواصفات المنتجات مع احتياجات ورغبات المستهلك في شهر رمضان المبارك، الذي صادف هذا العام الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة "كورونا".

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