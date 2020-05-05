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الرئيسية | حوادث | المخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بحد السوالم

المخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بحد السوالم

المخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بحد السوالم
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 02:20

عرضت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم سرية برشيد، الاثنين، ثلاثة أشخاص على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات بواسطة وسائل نقل في وضعية غير قانونية وحيازة أسلحة بيضاء.

وأفادت مصادر هسبريس أن دورية للدرك الملكي بمركز حد السوالم، أوقفت المشتبه فيهم الثلاثة على مراحل، بعد توصلها بإخبارية تفيد بممارسة المعنيين لنشاطهم المحظور في ترويج المخدرات على مستوى دوار الخيايطة، نواحي عاصمة أولاد حريز بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1.

وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كمية من المخدرات تفوق 300 كيلوغرام، موزّعة بين مخدر القنب الهندي وأوراق التبغ وقطع من "الشيرا"، فضلا عن دراجتين ناريتين بدون وثائق قانونية، وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وخضع الموقوفون الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إذ تبيّن بعد تنقيطهم أن اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات. كما استُمع إليهم تمهيديا في محاضر قانونية، لكشف جميع الظروف المحيطة بنشاطهم الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خذوا العبرة من امريكا الثلاثاء 05 ماي 2020 - 02:54
ذوي السوابق القضائية ، كلمة تتردد كل مرة في كل مناسبة إجرامية !! يعني بكل بساطة استخفافا باﻻحكام القضائية ، او ان هذه أﻻحكام غير مناسبة، أو بسبب كثرة الحقوق والعفو ... حان الوقت كي يأخذ القضاء مجراه الحقيقي ، بالتشديد العقوبة بما فيها أﻻشغال الشاقة والغرامات الثقيلة واﻻعدام ...
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