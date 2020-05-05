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كُتّاب وآراء
المخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بحد السوالم
عرضت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم سرية برشيد، الاثنين، ثلاثة أشخاص على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم، للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات بواسطة وسائل نقل في وضعية غير قانونية وحيازة أسلحة بيضاء.
وأفادت مصادر هسبريس أن دورية للدرك الملكي بمركز حد السوالم، أوقفت المشتبه فيهم الثلاثة على مراحل، بعد توصلها بإخبارية تفيد بممارسة المعنيين لنشاطهم المحظور في ترويج المخدرات على مستوى دوار الخيايطة، نواحي عاصمة أولاد حريز بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1.
وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كمية من المخدرات تفوق 300 كيلوغرام، موزّعة بين مخدر القنب الهندي وأوراق التبغ وقطع من "الشيرا"، فضلا عن دراجتين ناريتين بدون وثائق قانونية، وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير.
وخضع الموقوفون الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إذ تبيّن بعد تنقيطهم أن اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات. كما استُمع إليهم تمهيديا في محاضر قانونية، لكشف جميع الظروف المحيطة بنشاطهم الإجرامي.