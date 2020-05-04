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الرئيسية | حوادث | المحمدية تهتز على جريمة قتل بسبب الموسيقى

المحمدية تهتز على جريمة قتل بسبب الموسيقى

المحمدية تهتز على جريمة قتل بسبب الموسيقى
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 04 ماي 2020 - 22:15

اهتزت مدينة المحمدية، عصر اليوم الإثنين العاشر من شهر رمضان، على وقع جريمة شنعاء، راح ضحيتها شاب بعدما وجه له غريم له طعنة قاتلة، فارق إثرها الحياة.

وأكدت مصادر محلية بمدينة المحمدية أن الشاب الذي فارق الحياة لا يتجاوزه عمره 19 سنة، فيما الجاني الذي يشتغل خبازا في العشرينات من العمر، ولاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه الجريمة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الشابين، اللذين يكتريان بيتين متجاورين على مستوى حي النهضة بالمحمدية، نشب بينهما خلاف بسبب صوت الموسيقى، ليتحول إلى شجار قبل أن يصير جريمة قتل بشعة.

وحسب ما تم تداوله بين بعض المواطنين في مسرح الجريمة فإن الشاب الذي لقي مصرعه كان يستمع إلى أغان لجمهور فريق الرجاء البيضاوي، غير أن الجاني طلب منه خفض الصوت حتى يتمكن من النوم، ليتطور الأمر بينهما إلى شجار انتهى بتوجيه الجاني (الخباز) طعنة للشاب.

وفور انتشار الخبر في الحي وتوصل السلطات المحلية بالمعلومة، حضرت عناصر الأمن والوقاية المدنية بمكان الواقعة، إلا أن الجاني كان قد لاذ بالفرار، ومازال البحث جاريا عنه.

وجرى نقل جثة الشاب الضحية صوب مستودع الأموات لإجراء التشريح بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما تواصل عناصر الشرطة القضائية بحثها في النازلة للوصول إلى المشتبه فيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الاثنين 04 ماي 2020 - 22:29
يجب التحقيق أكثر في سبب ارتكاب الجاني الجريمة ، فربما تعود اسبابها لدوافع متطرفة مثلا فقط لانه يكره من يستمع للموسيقى في رمضان . يجب البحث في خلفيات القاتل الدينية .
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-35
2 - مواطنة 1 الاثنين 04 ماي 2020 - 22:37
من الأسباب التي تجعل المرء يعاني من السكن بالأحياء الشعبية الضجة والصوت العالي للموسيقى ، ضجيج الأطفال والشباب في وقت متأخر من الليل وحتى هناك من يربي الكلاب والدجاج وكأنه في البادية . أنا لم أعرف الراحة إلا خلال الحجر الصحي حيث أصبح من الصعب على الأطفال والشباب التسكع في الشوارع . نتمنى من الله أن نتخلص من العادات السيئة وأن يعرف المرء واجبه اتجاه جاره .
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3 - [email protected] الاثنين 04 ماي 2020 - 22:38
لماذا لا تكون عندنا شرطة للآداب كما هو في أوروبا. تتدخل في الحالات التي يتعرض فيها المواطن للازعاج من الجيران او السكارى المعربدون بالليل او بعض المشعودين الذين يطلقون روائح كريهة..
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4 - مغربي من وراء الشمس الاثنين 04 ماي 2020 - 22:39
كاين بعض الناس مراض الله يهديهم ، كيبغيوا يسمعوك بسيف هدكشي لكيسمعوا ، راه الناس ادواق و حالات ، لوقت لبغيتي انت تسمع الموسيقى انا باغي نتفرج ففيلم و لا نسمع قرآن علاش تبزز عليا نسمع هدكشي لكتسمع ، طلق على ݣد ودنيك
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