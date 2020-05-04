المحمدية تهتز على جريمة قتل بسبب الموسيقى

هسبريس من الدار البيضاء

اهتزت مدينة المحمدية، عصر اليوم الإثنين العاشر من شهر رمضان، على وقع جريمة شنعاء، راح ضحيتها شاب بعدما وجه له غريم له طعنة قاتلة، فارق إثرها الحياة.

وأكدت مصادر محلية بمدينة المحمدية أن الشاب الذي فارق الحياة لا يتجاوزه عمره 19 سنة، فيما الجاني الذي يشتغل خبازا في العشرينات من العمر، ولاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه الجريمة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الشابين، اللذين يكتريان بيتين متجاورين على مستوى حي النهضة بالمحمدية، نشب بينهما خلاف بسبب صوت الموسيقى، ليتحول إلى شجار قبل أن يصير جريمة قتل بشعة.

وحسب ما تم تداوله بين بعض المواطنين في مسرح الجريمة فإن الشاب الذي لقي مصرعه كان يستمع إلى أغان لجمهور فريق الرجاء البيضاوي، غير أن الجاني طلب منه خفض الصوت حتى يتمكن من النوم، ليتطور الأمر بينهما إلى شجار انتهى بتوجيه الجاني (الخباز) طعنة للشاب.

وفور انتشار الخبر في الحي وتوصل السلطات المحلية بالمعلومة، حضرت عناصر الأمن والوقاية المدنية بمكان الواقعة، إلا أن الجاني كان قد لاذ بالفرار، ومازال البحث جاريا عنه.

وجرى نقل جثة الشاب الضحية صوب مستودع الأموات لإجراء التشريح بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما تواصل عناصر الشرطة القضائية بحثها في النازلة للوصول إلى المشتبه فيه.