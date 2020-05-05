انفجار "أسطوانة غاز" يصيب سيدة بحروق خطيرة

جمال سماحي

تعرضت سيدة في عقدها السادس، الإثنين، لحروق وصفت بـ"الخطيرة"، استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي "لالة مريم" بمدينة العرائش، إثر حريق اندلع بشقتها الكائنة بحي الوفاء.

ووفق مصادر هسبريس فإن النيران اندلعت داخل الشقة عقب انفجار أسطوانة غاز، ما تسبب لضحية الحادث في حروق من الدرجة الثالثة، طالت الوجه وأجزاء كبيرة من الجسم، مضيفة أن حالتها الحرجة تطلبت وضعها بقسم الإنعاش.

وحسب المصادر ذاتها فقد تم التكفل بضحية الحريق التي تلقت الإسعافات الأولية اللازمة، مشيرة إلى ضرورة عرضها على مركز متخصص في الحروق، لخطورة حالتها.