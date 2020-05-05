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الرئيسية | حوادث | انفجار "أسطوانة غاز" يصيب سيدة بحروق خطيرة

انفجار "أسطوانة غاز" يصيب سيدة بحروق خطيرة

انفجار "أسطوانة غاز" يصيب سيدة بحروق خطيرة
جمال سماحي
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 02:13

تعرضت سيدة في عقدها السادس، الإثنين، لحروق وصفت بـ"الخطيرة"، استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي "لالة مريم" بمدينة العرائش، إثر حريق اندلع بشقتها الكائنة بحي الوفاء.

ووفق مصادر هسبريس فإن النيران اندلعت داخل الشقة عقب انفجار أسطوانة غاز، ما تسبب لضحية الحادث في حروق من الدرجة الثالثة، طالت الوجه وأجزاء كبيرة من الجسم، مضيفة أن حالتها الحرجة تطلبت وضعها بقسم الإنعاش.

وحسب المصادر ذاتها فقد تم التكفل بضحية الحريق التي تلقت الإسعافات الأولية اللازمة، مشيرة إلى ضرورة عرضها على مركز متخصص في الحروق، لخطورة حالتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كريم وجود الثلاثاء 05 ماي 2020 - 02:28
ارجوا الله أن يشفيه ويراها
ويجب انتقل للمستشفى المختص والله المستعان
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4
2 - سانكوفيد أفيكزلط الثلاثاء 05 ماي 2020 - 02:37
من تسعينات ماستعملنا البوطة الصغيرة.قنبلة موقوتة وخطار والله ماكرهت متباعش .نفضل بوطة لكبيرة وريشو ديال ضو على البوطة الصغيرة.
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11
3 - kamal الثلاثاء 05 ماي 2020 - 02:42
il vaut mieux remplacer le gaz par l'électricité et payer cher l'électricité et acheter son sécurité au lieu d'utiliser ce maudit gaz
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7
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