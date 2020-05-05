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كُتّاب وآراء
انفجار "أسطوانة غاز" يصيب سيدة بحروق خطيرة
تعرضت سيدة في عقدها السادس، الإثنين، لحروق وصفت بـ"الخطيرة"، استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي "لالة مريم" بمدينة العرائش، إثر حريق اندلع بشقتها الكائنة بحي الوفاء.
ووفق مصادر هسبريس فإن النيران اندلعت داخل الشقة عقب انفجار أسطوانة غاز، ما تسبب لضحية الحادث في حروق من الدرجة الثالثة، طالت الوجه وأجزاء كبيرة من الجسم، مضيفة أن حالتها الحرجة تطلبت وضعها بقسم الإنعاش.
وحسب المصادر ذاتها فقد تم التكفل بضحية الحريق التي تلقت الإسعافات الأولية اللازمة، مشيرة إلى ضرورة عرضها على مركز متخصص في الحروق، لخطورة حالتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ويجب انتقل للمستشفى المختص والله المستعان