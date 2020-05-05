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الرئيسية | حوادث | "القنص العشوائي" يُطيح بشخصين نواحي تزنيت

"القنص العشوائي" يُطيح بشخصين نواحي تزنيت

"القنص العشوائي" يُطيح بشخصين نواحي تزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 03:00

أوقفت السلطات المحلية بقيادة أربعاء آيت أحمد، ضواحي إقليم تزنيت، إلى جانب مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، شخصين (فيما لاذ ثالث بالفرار) بعد ضبطهما متلبّسين بممارسة القنص العشوائي وخرق حظر التنقل الليلي والطواريء الصحية التي أقرتها السلطات العمومية.

العملية تمت بعد عمليات ترصد متتالية، فعّلتها السلطات المحلية ومصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، بهدف وضع حد للنشاط غير القانوني للأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على المجال الغابوي وممارسة القنص العشوائي واستهداف وحيش وحيوانات نادرة كالغزال.

وجرى تسليم المعنيين بالأمر للدرك الملكي بالمركز الترابي لأنزي قصد الاستماع إليهما، وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث عن الشخص الثالث وذلك في انتظار تقديم الجميع أمام العدالة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهما.

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