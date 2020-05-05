4 قتلى و490 جريحا حصيلة حوادث بمدن مغربية

هسبريس من الرباط

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 490 آخرون بجروح، إصابات 18 منهم بليغة، في 393 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل الماضي إلى 3 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين وتغيير الاتجاه غير المسموح به.

كما ترجع الحوادث نفسها إلى عدم التحكم في المركبة وتغيير الاتجاه دون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير يسار الطريق والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 4294 مخالفة، وإنجاز 1765 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 2529 غرامة صلحية.

البلاغ ذكر أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 512 ألف درهم، بينما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحاجز البلدية 972، وعدد الوثائق المسحوبة 755، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 38 مركبة.