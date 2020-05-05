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كُتّاب وآراء
توقيف مرتكب جريمة قتل بمدينة الدار البيضاء
أوقف عنصران من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الاثنين، شخصا للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة الضرب والجرح المفضي للموت باستعمال السلاح الأبيض، كان ضحيتها مساء اليوم نفسه شخص بمنطقة مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، عرض الضحية للضرب والجرح المفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض حوالي الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين، بسبب خلاف عرضي تجري الأبحاث حاليا لتحديده والكشف عن خلفياته، قبل أن يلوذ بالفرار ويلقي عليه القبض عنصران من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء اليوم نفسه بمنطقة مديونة بضواحي الدار البيضاء.
وقد تمت إحالة الشخص الموقوف على فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.