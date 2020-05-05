داهس قطيع "راعي بنسليمان" يتمسك بالاستفزاز

هسبريس - عبد الإله شبل

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بابن سليمان، ظهر اليوم الثلاثاء، مواطنا فرنسيا كان قد ظهر في شريط فيديو يدهس قطيع أغنام لأحد الأطفال على مستوى جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، في حالة اعتقال على الجلسة في اليوم نفسه.

وقد جرى، بعد إحالته على الجلسة، تأجيل النظر في القضية التي تحظى بمتابعة الرأي العام الوطني إلى غاية الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، مع إيداعه سجن الحجيبة بجماعة الزيايدة.

وحسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المواطن الفرنسي اعترف، خلال الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، بكونه قام بعملية دهس قطيع الطفل؛ غير أنه عزا إقدامه على هذه الخطوة إلى استفزازات تعرض لها من طرف الشخص الذي وثق الفيديو.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم المتابع في حالة اعتقال أكد أن استفزازا تعرض له من لدن مصور الفيديو الذي قام بشتمه؛ الأمر الذي جعله يقوم بهذه الخطوة بدون شعور، مشيرا إلى أن الشخص الذي التقط الفيديو مريض نفسيا وكان يستفزه؛ الأمر الذي جعله يدخل في هستيريا.

كما جرى، خلال هذه الجلسة، الاستماع إلى والد الطفل المعتدى عليه، والذي تمسك بالمتابعة رافضا التنازل والصلح مع الفرنسي، مؤكدا أنه يريد كرامته وكرامة ابنه؛ فيما مصور الفيديو أكد أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف المتهم.

ولفت المتهم الفرنسي الانتباه إلى أنه لم يطلع على ما دون من طرف الضابطة القضائية خلال الاستماع إليه، وهو ما جعل وكيل الملك يمنحه حق سرد الواقعة من جديد والتي جاءت مطابقة لما تم التصريح به في محاضر الضابطة.

وسطرت النيابة العامة بابن سليمان متابعة الفرنسي في حالة اعتقال بالتهديد بالقتل وقتل حيوان أليف، طبقا للفصول 425 و427 و603 من القانون الجنائي.

وسجل المحامي منتصر بوعبيد، عضو هيئة دفاع الطفل الذي جرى دهس قطعيه من طرف المواطن الفرنسي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، ارتياحا لدى هيئة الدفاع بعد جلسة الاستماع، مشددا على أنهم سيطالبون في الجلسة بأقصى العقوبات صونا لكرامة المواطن المغربي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت، حيث قام فرنسي بدهس قطيع راعٍ في شاطئ الصنوبر الدولي، وفق ما وثّقه شخص في شريط متداول على الوسائط الاجتماعية، بعدما قام المواطن الأجنبي بمطاردة الأغنام التي يرعاها طفل صغير في قطعة أرضية.