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كُتّاب وآراء
داهس قطيع "راعي بنسليمان" يتمسك بالاستفزاز
أحالت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بابن سليمان، ظهر اليوم الثلاثاء، مواطنا فرنسيا كان قد ظهر في شريط فيديو يدهس قطيع أغنام لأحد الأطفال على مستوى جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، في حالة اعتقال على الجلسة في اليوم نفسه.
وقد جرى، بعد إحالته على الجلسة، تأجيل النظر في القضية التي تحظى بمتابعة الرأي العام الوطني إلى غاية الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، مع إيداعه سجن الحجيبة بجماعة الزيايدة.
وحسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المواطن الفرنسي اعترف، خلال الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، بكونه قام بعملية دهس قطيع الطفل؛ غير أنه عزا إقدامه على هذه الخطوة إلى استفزازات تعرض لها من طرف الشخص الذي وثق الفيديو.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم المتابع في حالة اعتقال أكد أن استفزازا تعرض له من لدن مصور الفيديو الذي قام بشتمه؛ الأمر الذي جعله يقوم بهذه الخطوة بدون شعور، مشيرا إلى أن الشخص الذي التقط الفيديو مريض نفسيا وكان يستفزه؛ الأمر الذي جعله يدخل في هستيريا.
كما جرى، خلال هذه الجلسة، الاستماع إلى والد الطفل المعتدى عليه، والذي تمسك بالمتابعة رافضا التنازل والصلح مع الفرنسي، مؤكدا أنه يريد كرامته وكرامة ابنه؛ فيما مصور الفيديو أكد أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف المتهم.
ولفت المتهم الفرنسي الانتباه إلى أنه لم يطلع على ما دون من طرف الضابطة القضائية خلال الاستماع إليه، وهو ما جعل وكيل الملك يمنحه حق سرد الواقعة من جديد والتي جاءت مطابقة لما تم التصريح به في محاضر الضابطة.
وسطرت النيابة العامة بابن سليمان متابعة الفرنسي في حالة اعتقال بالتهديد بالقتل وقتل حيوان أليف، طبقا للفصول 425 و427 و603 من القانون الجنائي.
وسجل المحامي منتصر بوعبيد، عضو هيئة دفاع الطفل الذي جرى دهس قطعيه من طرف المواطن الفرنسي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، ارتياحا لدى هيئة الدفاع بعد جلسة الاستماع، مشددا على أنهم سيطالبون في الجلسة بأقصى العقوبات صونا لكرامة المواطن المغربي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت، حيث قام فرنسي بدهس قطيع راعٍ في شاطئ الصنوبر الدولي، وفق ما وثّقه شخص في شريط متداول على الوسائط الاجتماعية، بعدما قام المواطن الأجنبي بمطاردة الأغنام التي يرعاها طفل صغير في قطعة أرضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
رمضان كريم
هذا المجرم القاسي القلب لم يرحم الحيوانات البريئة فكيف نسمح له بالعيش بيننا.
لو قام مغربي بهذا العمل في إحدى الدول الأروبية لقام البرلمان و جمعيات المجتمع المدني و حقوق الحيوان ليُطالبوا بمعاقبته و بترحيله من بلدهم.
بينما في المغرب لا نسمع لتلك الجمعيات صراخاً إلا عندما يتعلق الأمر بمهاجمة رجل دين زلَّ لسانه أَوْ الدكتور الفايد أَوْ بالدفاع على المطالبين بحقوق الشواذ و مُفطِري رمضان...
أظن أن علينا وضع انفسنا مكان هذا الفرنسي و تصور ماكان سيطرأ!!!. لنرى ماستكون ردة فعلنا عندما تحس بالاستفزاز
رغم أنك دائما تشتكي من السكان هناك ان لا ترعى الغنم في ملكيك.
لقد شاهدت الفيديو ،لاحول ولاقوة إلا بالله . المرجو تشديد العقوبة . لو كان هذا الدهس من طرف مغربي بفرنسا سينعتوه بالإرهابي.
والفاهم يفهم.
سيارتي أمام بيتي في ظل شجرة وجدت ماعز احد الأغيار فوقها حتى يصل الى أوراق الشجر؟؟؟
آش كنت ندير
تصوروا اصلاح الصباغة التي أفسدتها أرجل المعز يساوي ثمن 3 معزات؟؟
اللي ماعندو فين يرعى خاصو حتى هو الحبس
يسأل البعض لو فعل الفرنسي ذلك في فرنسا؟
أجيب:في فرنسا لا يمكنك رعي الأغنام سوى في ملكك،ثم لا يمكنك تركها لمن هو دون 18 عاما
صاحب الغنم كن حكيما و تنازل من فضلك .ربما اخد العبرة الآن و لن يعيدها مرة أخرى
وكايقوليك إن لم تستحي فافعل و............