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الرئيسية | حوادث | داهس قطيع "راعي بنسليمان" يتمسك بالاستفزاز

داهس قطيع "راعي بنسليمان" يتمسك بالاستفزاز

داهس قطيع "راعي بنسليمان" يتمسك بالاستفزاز
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:20

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بابن سليمان، ظهر اليوم الثلاثاء، مواطنا فرنسيا كان قد ظهر في شريط فيديو يدهس قطيع أغنام لأحد الأطفال على مستوى جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، في حالة اعتقال على الجلسة في اليوم نفسه.

وقد جرى، بعد إحالته على الجلسة، تأجيل النظر في القضية التي تحظى بمتابعة الرأي العام الوطني إلى غاية الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، مع إيداعه سجن الحجيبة بجماعة الزيايدة.

وحسب ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المواطن الفرنسي اعترف، خلال الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، بكونه قام بعملية دهس قطيع الطفل؛ غير أنه عزا إقدامه على هذه الخطوة إلى استفزازات تعرض لها من طرف الشخص الذي وثق الفيديو.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم المتابع في حالة اعتقال أكد أن استفزازا تعرض له من لدن مصور الفيديو الذي قام بشتمه؛ الأمر الذي جعله يقوم بهذه الخطوة بدون شعور، مشيرا إلى أن الشخص الذي التقط الفيديو مريض نفسيا وكان يستفزه؛ الأمر الذي جعله يدخل في هستيريا.

كما جرى، خلال هذه الجلسة، الاستماع إلى والد الطفل المعتدى عليه، والذي تمسك بالمتابعة رافضا التنازل والصلح مع الفرنسي، مؤكدا أنه يريد كرامته وكرامة ابنه؛ فيما مصور الفيديو أكد أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف المتهم.

ولفت المتهم الفرنسي الانتباه إلى أنه لم يطلع على ما دون من طرف الضابطة القضائية خلال الاستماع إليه، وهو ما جعل وكيل الملك يمنحه حق سرد الواقعة من جديد والتي جاءت مطابقة لما تم التصريح به في محاضر الضابطة.

وسطرت النيابة العامة بابن سليمان متابعة الفرنسي في حالة اعتقال بالتهديد بالقتل وقتل حيوان أليف، طبقا للفصول 425 و427 و603 من القانون الجنائي.

وسجل المحامي منتصر بوعبيد، عضو هيئة دفاع الطفل الذي جرى دهس قطعيه من طرف المواطن الفرنسي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، ارتياحا لدى هيئة الدفاع بعد جلسة الاستماع، مشددا على أنهم سيطالبون في الجلسة بأقصى العقوبات صونا لكرامة المواطن المغربي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت، حيث قام فرنسي بدهس قطيع راعٍ في شاطئ الصنوبر الدولي، وفق ما وثّقه شخص في شريط متداول على الوسائط الاجتماعية، بعدما قام المواطن الأجنبي بمطاردة الأغنام التي يرعاها طفل صغير في قطعة أرضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - marwan الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:25
أتخيل لو أن مغربي من الجالية دهس أغنام فرنسي في فرنسا .كان سيكون مصيره أكثر من دهس الاغنام
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151
2 - الغرباوي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:26
هل صاحب المصور حتا هو داخل في الخط
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23
3 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:27
اذا استفزك بالشمت فاشمته اجاب السب الى القتل
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69
4 - طالب علم إجتماع الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:28
يجب عدم تساهل معه كما تم مع مغتصب أطفال إسباني يجب الضرب بيد من حديد لكل من ضن نفسه تعال على سلطة بلد وقوانينه
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94
5 - مغربي قح الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:29
بغض النظر على العمل الإجرامي الذي قام به الفرنسي في حق الحيوانات البريئة يجب محاكمة صاحب الغنم بتهمة الترامي على أرض الغير واستغلالها بدون إذن صاحبها.لو ان صاحب الغنم وجد غيره يرعى في أرضه لكان ضربه وضرب غنمه بالحجر وأتكلم بحكم التجربة في العالم القروي.
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-206
6 - noureddine الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:29
جميع الأدلة تدينه ، نتمنى له اقامة حبسية طويلة، القانون فوق الجميع .
رمضان كريم
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76
7 - yass الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:30
و ما دخل صاحب الفيديو براعي الغنم.. بل و الغنم اشدار لو.. را دسلرة هادي فبلادهم حقوق الانسان و الحيوان... و فبلادنا تا حقوق الحيوان ما كيحترموها
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37
8 - adil الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:31
وهل إستفزتك الاغنام أيضا أيها الفرنسي
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70
9 - مغربي و افتخر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:32
هاد الفرنسي عقليته عقلية استعمارية ترجع إلى سنوات الاستعمار....حاشا ان يكون الفرنسيون المتواجدون بالمغرب بهده العقلية العنصرية المريضة....هذا استتناء و يجب إعادة تربيته بالقانون.....الحبس النافد مع الغرامة....
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64
10 - كمال المنصوري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:32
نطالب بمعاقبته و ترحيله بصفة نهائية من المغرب.
هذا المجرم القاسي القلب لم يرحم الحيوانات البريئة فكيف نسمح له بالعيش بيننا.
لو قام مغربي بهذا العمل في إحدى الدول الأروبية لقام البرلمان و جمعيات المجتمع المدني و حقوق الحيوان ليُطالبوا بمعاقبته و بترحيله من بلدهم.
بينما في المغرب لا نسمع لتلك الجمعيات صراخاً إلا عندما يتعلق الأمر بمهاجمة رجل دين زلَّ لسانه أَوْ الدكتور الفايد أَوْ بالدفاع على المطالبين بحقوق الشواذ و مُفطِري رمضان...
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88
11 - راعي الابقار الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:33
سيتم الحكم عليه ب18شهرا ولاكن غادي إدوز 8شهر أغدي إجي له لعفو لأنه اجنبي من فرانسا كنو على يقين
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-8
12 - مسفيوي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:33
انصرو أخاكم مظلوما كان او ظالما.
أظن أن علينا وضع انفسنا مكان هذا الفرنسي و تصور ماكان سيطرأ!!!. لنرى ماستكون ردة فعلنا عندما تحس بالاستفزاز
رغم أنك دائما تشتكي من السكان هناك ان لا ترعى الغنم في ملكيك.
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-78
13 - توفيق الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:33
صافي باركا علينا من تبعية ؤ خاص المسؤولين المغاربة يعيقو و يفهمو أن 95% المغاربة منهم عاقوا ؤ فاقوا ؤ خاصهم إرفعوا من كرامة المواطن المغربي فين ما كان. أشكر و أحيي كل القضاة النزهاء. و لا للخونة و المرتشين و عدمي الضمائر .
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39
14 - فلاح الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:35
لو كنتم مكانه وهجم احد على ارضكم ببهايمه,اش كنتو هتديرو?ان شفت جرائم قتل وقعات بسبب التهجم على اراضي الغير في البوادي.فرنسا تستقبل 3 مليون عامل مغربي و 350 الف طالب الله يخلف عليها,كفى عنصرية وقبلية.يوم الاحد طعن مغربي فرنسية بتارودانت وتم تقديمه على انه 'مختل'
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-30
15 - بوزيد عبد الله الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:36
السلام عليكم قراء هسبريس ورمضان مبارك .
لقد شاهدت الفيديو ،لاحول ولاقوة إلا بالله . المرجو تشديد العقوبة . لو كان هذا الدهس من طرف مغربي بفرنسا سينعتوه بالإرهابي.
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21
16 - مواطن متتبع الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:36
لا أطيل عليكم بدأ بالأعتراف الإستفزاز والمصور مريض نفسيا وهو في حالة هيستيرة .
والفاهم يفهم.
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10
17 - رضوانلعلالي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:37
واش ممكن تسامح ليه والله ياخد فيه الحق كون متسامح وخليها على الله حنت هدوك النعاج لهم الله قادر يعقبوا من عندو
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-4
18 - مافاهم تاوزة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:37
هذا اللي صور الفيديو ونشرو في مواقع التواصل الاجتماعي إلا كان مريض نفسي كيدار حتى عايرو باللغة الفرنسية...؟
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12
19 - الواسيني الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:37
على ما أظن انه فعلا استفزه إذا لم يكن صاحب الفيديو ينتظر ردة الفعل لما قام بالتوثيق قبل الواقعة
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-10
20 - الحاج الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:38
هنا فين خاص العدل يتبق علي الجميع اجي نتا مغريبي دهس الاغنام وشوف معامن غادي تقابل جمعية الرفق بالحيوان اوزيد زيد والله ماتفاك معاهم اوهاد ناس ديال فرنسا باقين تيصحب ليهم المغرب دولة مستعمرة وان تانطلب ياخد الجزاء ديالو يتعملو معاه بحالو بحال موطن مغربي وشكرا
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16
21 - مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:40
من تعذى حدود الله فقد ضلم نفسه. ياك ماكليك راسك تردنا اللور إيامات الإستعمار باقي عندكم مازال هاذ العقلية ذيال العنصرية كما قال ذاك الطبيب ذيالكم ديرو تجربة ذيال اللقاح على الأفارقة لعلا وعسى نلقاو دوا. إوا أجي تربا.
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5
22 - الاسماعيلي الدواز الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:44
يجب أولا استحضار الأسباب...
سيارتي أمام بيتي في ظل شجرة وجدت ماعز احد الأغيار فوقها حتى يصل الى أوراق الشجر؟؟؟
آش كنت ندير
تصوروا اصلاح الصباغة التي أفسدتها أرجل المعز يساوي ثمن 3 معزات؟؟
اللي ماعندو فين يرعى خاصو حتى هو الحبس
يسأل البعض لو فعل الفرنسي ذلك في فرنسا؟
أجيب:في فرنسا لا يمكنك رعي الأغنام سوى في ملكك،ثم لا يمكنك تركها لمن هو دون 18 عاما
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6
23 - ali bahar الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:45
نطالب كمغاربة و كمسلمين بشرفنا و كرامتنا أمام هذا الظلم و الذل الذي عانى منه أخونا و ابنه المسكين .
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2
24 - بني ملال الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:45
يجب معاقبته و بدون مراعاة أنه فرنسي و ليكون في علمكم لقد استقلنا منذ زمان بعيد .لو مغربي دهس قطة بفرنسا ماذا سيقع في نظركم الحكم على قاتل القطة 5 سنوات سجنا نافذة و عندنا الحكم على الفرنسي الذي دهس قطيع غنم 3 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة 200 درهم ثمن دوارة ههههههه.
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1
25 - علي بحار الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:46
علينا الوقوف ضد هذا الظلم و الذل الذي عانى منه أخونا و ابنه ، ونطالب بأقصى العقوبات
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2
26 - hous ine الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:47
لمذا لم يسمى ارهابي ولا هاد المفهوم موجه غير الإسلام.
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1
27 - Jaafar الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:47
اين جمعية حقوق الحيوان.(ام انه فرنسي)
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1
28 - مواطن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:48
لاعطاء الملف بعدا حقوقيا يجب ان تدخل جمعيات الرفق بالحيوان على الخط و يجب تنصب محام يمثلها لتطالب بانزال العقاب على هذا المريض النفسي العنيف الذي يشكل خطرا على المجتمع. مع التركيز على الشق المتعلق بالتهديد بارتكاب جناية في المتابعة لانه يتضمن عقوبات اشد
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1
29 - حمودة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:50
مؤسف ما قام به الفرنسي جملة و تفصيلا . ولكن بعد الاستماع الشريط المصور لاب الطفل الدي اعترف بغياب الراعي وعياله هو أيضا ونءاى بنفسه عن كونه سبب اضرارا للآخر اين كانت الأغنام ألم تنتهك حرمة ضيعة الفرنسي إلا يعتبر دالك رعيا جائرا. يقول المثل قل الحق ولو في نفسك لم يتكلم اب الطفل عن أي شيء اسمه الرعي الجائر هادا هو اكل السحت واكل أموال الناس بالباطل .
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3
30 - Marrakchi الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:53
يقول المثل المغرب طاحت الصمعة علقوا الحجام استفزك المصور تقوم تقتل الأغنام معادلة رياضية غير متكافئة يجب عليه تغيير الخطة
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0
31 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:54
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي ، كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه...
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-1
32 - مهتم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:55
الاستفزاز أمر صعب والله.استفزني مرة راع قرب الناظور عندما كنت اصور منظرا بحريا أعجبني. فأخذ هذا الراعي يشتمني بألفاظ بذيئة وقال لي في الاخير:اذهب الى غربك ولا تصور ارضي.فوالله شعرت بالغربة والعنصرية وووووو.
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0
33 - XXL الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:57
مؤكدا أنه يريد كرامته وكرامة ابنه . لو كانت لك كرامة ماتطاولة على ملك الغير . هو له الحق أن يرتاح في بيته ولا تزعجه . شوي دلحترام ولوقر . راك نت لي تهجمتي عليه لول .نت مشيتي عندو ماشي هو لي جاعندك ألكرامة . برك منتبوحيط . راك صايم زعما . هذا شهر الغفران أللي تتسفقو الآذان فالغرب .....
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1
34 - هند الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:58
عذر أقبح من ذنب، يقول شخص مريض نفسي استفزه، إذا كان الاستفزاز من شيم المرضى النفسيين، فماذا نسمي من قام بقتل ودهش قطيع حيوانات أليفة بدون رحمة ولا شفقة، على العموم المواطن المغربي محگور خارج بلده وداخل بلده، الله يحرق هذ الاتفاقيات، اللي مطيحا علينا الذل
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35 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:59
اين جمعية حقوق الحيوان؟؟؟يجب تطبيق القانون فقط المفروض ان كل المواطنين والمقيمين سواسية أمام القانون. ولا عفو مستقبلا اتمنى حتى يكون عبرة. شوفوا غير لمجرد اش دارو ليه او حلباتو المحكمة مزيان ماديا مقابل السراح
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3
36 - hicham Oklahoma الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:00
شي معلقين مرضى نفسيين بقا فيهم الفرنسي بزاف قالوا مسكين استفزوه حينث القطيع دخل ارضو.كنطلب من القاضي الا كان كخاف الله انزل عليه بعامين ديال السجن 20,مليون غرامة وطرده الى بلاده حينث الا خرج من السجن غيدير جريمة افضع من هده. أخيرا كنقول الجمعيات الخبزية تخزنتوا في جحوركم حادكين غير في الفايد وعلماء الدين
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1
37 - AHMED الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:06
حسبي الله ونعم الوكيل. لو كنا مكانه في فرنسا بما حكم علينا بما لم نتوقعه وتطبيق حقوق الانسان والحيوان. لذلك ارجوا من القضاء تحكيم قانون الكرامة الانسانية والتعويض وقانون قتل الحيوان الاليف عن عمد. ولا داعي للتفاهات من قبيل الاستفزاز او غير ذلك. شكرا للقضاء المغربي ولا نريد تكرار نفس قصة المغتصب الاسباني.شكرا
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1
38 - المهدي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:06
المحامي يقول انه سيطالب باقصى العقوبات صوناً الكرامة المغربي وهذا ليس أسلوباً احترافياً وما كان عليه ان ينظر للقضية من زاوية جنسية الطرفين .. هناك معتدي ومعتدى عليه ويجب إعمال الفانون وألا تؤخذ المسألة من زاوية جنسية هذا الطرف أو ذاك فحادثة الدهس قد يقوم بها مغربي أيضاً بل هناك ما هو أفظع وحياد القضاء وهيئة الدفاع والتجرد من الخلفيات الانتمائية أو العرقية ينبغي ألا يتحول الى اعتبار جنسية احد الطرفين ظرف تشديد .. فعائلة ودفاع ضحيتي شمهروش لم يتحدثوا عن المطالبة بإعادة الاعتبار للإنسان الإسكندنافي بل بتطبيق أشد العقوبات بناء على درجة الجرم الذي اقترفه طرف في حق طرف اخر .. وأخيراً لنتذكر ان هناك فرنسيون استنكروا عملية دهس القطيع أيضاً فنحن هنا امام جريمة بين طرفين متجاورين وليس مباراة في كرة القدم بين المغرب وفرنسا ..
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-1
39 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:07
جمعيات الرفق بالحيوان ماموقفها
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0
40 - مواطن مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:08
يجب أن تنزل به أقصى العقوبات فلما يصل به الأمر إلى إحتقار مواطن مغربي فهدا بحد داته إحتقار للدولة المغربية نفسها لأنه يضن أنه فوق أصوله ستحميه من القانون وهنا لا يجب التساهل معه وأتمنى أن تنزل به أقصى العقوبات فلاأحد فوق القانون وبلادنا دولة دات سيادة لا يأتي من هب ودب ليعبت ويحتقر المواطن البسيط فهدا يتير حفيظتنا كمغاربة لأن التساهل أو التسامح في متل هده الأمور ينزلنا لمراتب الدل اللتي مورست علينا في عهد الإستعمار وأتمنى أن يكون القانون صارما بالقانون ووضع حد لمثل هؤلاء
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2
41 - rme 1974 الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:10
au maroc les français sont pris pour des prophètes ils font ce qui ils veulent .ils savent qu ils risquent rien. ici en france il aurait payer une forte amende et la prison au maroc on va lui pardonner
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42 - طاحت البقرة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:10
عندك غير لا نديو فيها طاحت البقرة كثروا الجناوة
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0
43 - kaerm الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:11
المسامح كريم. الفرنسيون شعب خلوق و يحبون المغاربة .
صاحب الغنم كن حكيما و تنازل من فضلك .ربما اخد العبرة الآن و لن يعيدها مرة أخرى
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44 - Belgique الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:11
السلام عليكم هنا سنرى واش عندنا قضاء نزيه ولا لا دون تذخل الديبلوماسية خليوهم يديرو خدمتهم والله المعين
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45 - مصور الڤيديو الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:11
واحد الحاجة ما بغاتش تفهم لي و هي: كيفاش مصور الڤيديو عارف مسبقا أن الفرنسي غادي يدير شي كارثة؟ وبدأ يصور قبل وقوع الواقعة كأنه يصور فيلم سينمائي، و كذلك كيفاش بقى يصور ببرودة دم و بدون ردة فعل أثناء دهس النعاج؟
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46 - Laroussi الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:13
Normalement le jugement doit être juste le berger lui aussi doit être jugé pour violation de propriété privée
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47 - صوت اسفي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:16
الجنسية الفرنسية مقابل الجنسية المغربية حكام مغاربة من الصعب التكهن بنتيجة الجلسة ممكن تضهر وقائع تغير منحى القضية رغم الفديو الدي يوثق فعله الاجرامي
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48 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:17
عجبا، طفل لايتجاوز عمره اثنتا عشر سنة يستفز عاقلا تجاوز الخمسين. مبرر لن يؤسس لدى الرأي العام، كما المحكمة اية قناعة منطقية
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49 - عادل الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:18
واحد المقولة تقول الهاجم ................ اتمم الفراغ
وكايقوليك إن لم تستحي فافعل و............
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50 - تحية للقضاء! الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:28
تحية للقضاء المغربي النزيه، والحق يعلو ولا يعلا عليه؛ والقانون يطبق على الجميع، وشكرا لحماة القانون
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51 - مسلم مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:30
العين بالعين و السن بالسن.. هدا الشخص مارس الارهاب عىى الحيوانات البريئة و ادخل صبي قاصر في صدمة... و على المحكمة اتخاد اقصى العقوبات في حق المعتدي دو العقلية الاستعمارية الشنيعة.. لا نقبل بسياح الدل و الاعتداء..
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52 - فلاح الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:30
شخص خطير يجب ترحيله لو كان يملك سلاح لاستعمله
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