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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب غرقا في "اللوكوس" بالقصر الكبير

مصرع شاب غرقا في "اللوكوس" بالقصر الكبير

مصرع شاب غرقا في "اللوكوس" بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 20:17

انتشلت مصالح الوقاية المدنية بالقصر الكبير، اليوم، جثة شاب "ط. ب" يبلغ من العمر 17 سنة، كان قد غرق في وادي اللوكوس بطريق العرائش.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الشاب الهالك، الذي يقطن بحي أولاد احميد، قصد الوادي المذكور من أجل السباحة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمدينة القصر الكبير، لتنتهي رحلته بفاجعة.

وقد نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى القرب بالقصر الكبير؛ فيما فتحت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السعيد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 20:28
إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. ندعوا الله بالرحمة والمغفرة للفقيد، وألهم ذويه الصبر والسلوان.
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