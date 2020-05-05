مصرع شاب غرقا في "اللوكوس" بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

انتشلت مصالح الوقاية المدنية بالقصر الكبير، اليوم، جثة شاب "ط. ب" يبلغ من العمر 17 سنة، كان قد غرق في وادي اللوكوس بطريق العرائش.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الشاب الهالك، الذي يقطن بحي أولاد احميد، قصد الوادي المذكور من أجل السباحة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمدينة القصر الكبير، لتنتهي رحلته بفاجعة.

وقد نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى القرب بالقصر الكبير؛ فيما فتحت مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.