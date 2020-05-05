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كُتّاب وآراء
الغموض يلف انتحار طالب بمنزل عائلته بسلوان
وضع شابّ، زوال اليوم الثّلاثاء، حدّا لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بمنطقة أولاد شعيب بسلوان، التّابعة ترابيا لنفوذ إقليم النّاظور.
وحسب مصدر مطّلع، فالأمر يتعلّق بطالب جامعي يتابع دراسته بالكلية متعدّدة التخصّصات بالنّاظور، انتحر في ظروف يلفها الغموض.
وخلّف الخبر صدمة كبيرة لدى أصدقاء الهالك ومعارفه، الذين نعوا خبر وفاته على موقع التّواصل الاجتماعي، خاصّة وأن الشّاب معروف بأنشطته الثّقافية وانتمائه إلى أحد الفصائل الطلابية.
ونُقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسني بالنّاظور، في انتظار ما سيسفر عنه التّحقيق في الحادث.
ولم تمضِ سوى أيام على حادث انتحار آخر، ذهب ضحيته طالب ممرض بجماعة أركمان إقليم النّاظور، وضع هو الآخر حدّا لحياته في ظروف غامضة.