24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5505:3212:2916:0719:1820:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحجر الصحي (5.00)

  2. فريق مغربي يضع براءة اختراع 4 حلول رقمية لمواجهة "كوفيد-19" (5.00)

  3. الفلسفة والخلاص الجماعي (5.00)

  4. تأملات في زمن الحجر .. علاقة السكون بالحركة والصمت بالصوت‬ (5.00)

  5. حجر وإتلاف منتوجات غذائية فاسدة في ورزازات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار طالب بمنزل عائلته بسلوان

الغموض يلف انتحار طالب بمنزل عائلته بسلوان

الغموض يلف انتحار طالب بمنزل عائلته بسلوان
هسبريس من النّاظور
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:30

وضع شابّ، زوال اليوم الثّلاثاء، حدّا لحياته شنقا بمنزل عائلته الكائن بمنطقة أولاد شعيب بسلوان، التّابعة ترابيا لنفوذ إقليم النّاظور.

وحسب مصدر مطّلع، فالأمر يتعلّق بطالب جامعي يتابع دراسته بالكلية متعدّدة التخصّصات بالنّاظور، انتحر في ظروف يلفها الغموض.

وخلّف الخبر صدمة كبيرة لدى أصدقاء الهالك ومعارفه، الذين نعوا خبر وفاته على موقع التّواصل الاجتماعي، خاصّة وأن الشّاب معروف بأنشطته الثّقافية وانتمائه إلى أحد الفصائل الطلابية.

ونُقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسني بالنّاظور، في انتظار ما سيسفر عنه التّحقيق في الحادث.

ولم تمضِ سوى أيام على حادث انتحار آخر، ذهب ضحيته طالب ممرض بجماعة أركمان إقليم النّاظور، وضع هو الآخر حدّا لحياته في ظروف غامضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:37
مند بداية الحجر الصحي بالمغرب نجد الذين ماتوا منتحرين والذين ذهبوا ضحية جرائم القتل. أكثر من ضحايا وباء كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - jacob الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:43
لاحول ولاقوة إلا بالله ، اللهم إغفر له وتجاوز عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - طالبة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:43
أتمنى الصبر لعائلته ولكن لا يو جد شيء ليجعل الانسان أن ينتحر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.