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انقلاب جرار ينهي حياة شخص بإقليم شفشاون
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 20:55
لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بسبب انقلاب جرار فلاحي بدوار تيماثن في جماعة بني صالح دائرة باب تازة بإقليم شفشاون.
ووَفق مصادر متطابقة، فإن الحادث تسبب فيه انحراف الجرار عن مساره، قبل أن ينقلب مخلفا مصرع السائق على الفور.
وحلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمكان الواقعة، وعملت على توجيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.