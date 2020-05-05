24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5405:3112:2916:0819:1920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحجر الصحي (5.00)

  2. فريق مغربي يضع براءة اختراع 4 حلول رقمية لمواجهة "كوفيد-19" (5.00)

  3. الفلسفة والخلاص الجماعي (5.00)

  4. تأملات في زمن الحجر .. علاقة السكون بالحركة والصمت بالصوت‬ (5.00)

  5. حجر وإتلاف منتوجات غذائية فاسدة في ورزازات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف سيدة تخلت عن رضيعة قرب تنغير

الدرك يوقف سيدة تخلت عن رضيعة قرب تنغير

الدرك يوقف سيدة تخلت عن رضيعة قرب تنغير
محمد ايت حساين
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 23:37

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبومالن دادس، إقليم تنغير، مساء الثلاثاء، امرأة تخلت عن جثة رضيعتها حديثة الولادة وسط وادٍ بدوار تملالت.

المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، أفادت أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي ذاتها، أسفرت عن توقيف المعنية بالأمر البالغة من العمر 42 سنة، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتنحدر من أحد الدواوير التابعة لقيادة أيت سدرات.

المعطيات نفسها كشفت أن المعنية بالأمر اعترفت لعناصر الدرك الملكي، أن الرضيعة توفيت مباشرة بعد الولادة، ما جعلها تقرر التخلي عن جثتها بجانب الوادي المذكور.

وتنتظر المصالح الأمنية عينها تعليمات من النيابة العامة المختصة، لوضع المعنية رهن تدابير الحراسة النظرية أو متابعتها في حالة سراح.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اليوم التاسع من الشهر الماضي، لما عثرت مصالح الدرك الملكي نفسها على جثة الرضيعة وسط الوادي المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Saidovic الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:03
السلام عليكم
ولا تقتولوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم
صدق الله العظيم
يخافون من العائلة والمجتمع ولا يخافون من الواحد القهار
ربما تبعات التحرر و المعاشرةخارج إطار الزواج ولربما ثقة عمياء في ذئب بثوب الخروف....
لايمكننا التقدم إلى بالرجوع إلى ديننا الحنيف والتمسك به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - ahlam الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:07
هاد لمرا معندهاش لقلب ....باز ليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - عمران الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:27
اي والله صدقت يا صاحب التعليق الأول لا يمكن للإنسانية أن تتقدم دون ديننا الحنيف فبمجرد انسلاخنا من أوامر ربنا كثر الفساد في البر والبحر فرضيع يجهض و رجل يقتل و امرأة تغتصب وهذا يزني وهذا يسرق وهذا يشتم وهذا يخون زوجته وهذه تخون زوجها وهذه تتبرج وهذا يتحرش ولا يغض بصره و هذه حدود تعطل باسم الانسانية أما والله لم تعطل باسم الانسانية لكن من أجل ملأ صناديق الدول بالغرامات و الرشوة
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم احفظ أمة المغرب و جميع المسلمين من كل سووء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.