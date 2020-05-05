الدرك يوقف سيدة تخلت عن رضيعة قرب تنغير

محمد ايت حساين

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبومالن دادس، إقليم تنغير، مساء الثلاثاء، امرأة تخلت عن جثة رضيعتها حديثة الولادة وسط وادٍ بدوار تملالت.

المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، أفادت أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي ذاتها، أسفرت عن توقيف المعنية بالأمر البالغة من العمر 42 سنة، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتنحدر من أحد الدواوير التابعة لقيادة أيت سدرات.

المعطيات نفسها كشفت أن المعنية بالأمر اعترفت لعناصر الدرك الملكي، أن الرضيعة توفيت مباشرة بعد الولادة، ما جعلها تقرر التخلي عن جثتها بجانب الوادي المذكور.

وتنتظر المصالح الأمنية عينها تعليمات من النيابة العامة المختصة، لوضع المعنية رهن تدابير الحراسة النظرية أو متابعتها في حالة سراح.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اليوم التاسع من الشهر الماضي، لما عثرت مصالح الدرك الملكي نفسها على جثة الرضيعة وسط الوادي المذكور.