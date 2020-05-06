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كُتّاب وآراء
حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية بمدينة تافروات
حجزت مصالح المكتب الصحي الجماعي بمدينة تافروات، 525 لترا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، إلى جانب 34 كيلوغراما من عجينة خبز مُعدّة بخميرة منتهية الصلاحية هي الأخرى، ببعض المحلات التجارية في وسط المدينة.
وجاء حجز تلك المواد المنتهية الصلاحية، في إطار الحملات الروتينية الميدانية التي يُباشرها المكتب الصحي الجماعي في تافروات، والخاصة بمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية المعروضة للعموم، وإجراءات حفظ الصحة العامة، خاصة في شهر رمضان. كما تم تحرير محاضر مخالفات لأصحابها.
وعلى مستوى آخر، يواصل المكتب الصحي الجماعي بتافراوت حملاته المتعلقة بتطهير وتعقيم عربات نقل السلع بالمنطقة، في سياق التدابير الاحترازية والوقائية من أجل الحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، التي وصل عددها إلى 574 عربة إلى حدود مساء الثلاثاء.