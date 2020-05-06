جريمة قتل قبيل موعد الإفطار تهز ضواحي مكناس

هسبريس من مكناس

اهتزت بلدية ويسلان، التابعة لعمالة مكناس، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 سنة، متزوج وأب لطفلين، على يد شاب آخر أعزب ويبلغ من العمر نحو 27 سنة.

ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث، الذي وقع قبيل أذان المغرب بحي الرياض، سببه خلاف بسيط تطور إلى شجار عنيف بين الطرفين.

المصادر ذاتها أفادت أن تبادل العنف بين المعنيين، أفضى إلى مصرع الهالك على الفور، جراء إصابته بضربة قاتلة على مستوى البطن. كما أفضى إلى تعرض الطرف الثاني لجروح بليغة.

وبينما أُخضع المشتبه فيه لتدبير المراقبة الطبية بمستشفى محمد الخامس بمكناس حيث يُعالج، نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته لإخضاعها للتشريح الطبي.

وفتحت المصالح الأمنية بمفوضية الأمن بويسلان، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة.