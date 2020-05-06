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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل قبيل موعد الإفطار تهز ضواحي مكناس

جريمة قتل قبيل موعد الإفطار تهز ضواحي مكناس

جريمة قتل قبيل موعد الإفطار تهز ضواحي مكناس
هسبريس من مكناس
الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:04

اهتزت بلدية ويسلان، التابعة لعمالة مكناس، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 سنة، متزوج وأب لطفلين، على يد شاب آخر أعزب ويبلغ من العمر نحو 27 سنة.

ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث، الذي وقع قبيل أذان المغرب بحي الرياض، سببه خلاف بسيط تطور إلى شجار عنيف بين الطرفين.

المصادر ذاتها أفادت أن تبادل العنف بين المعنيين، أفضى إلى مصرع الهالك على الفور، جراء إصابته بضربة قاتلة على مستوى البطن. كما أفضى إلى تعرض الطرف الثاني لجروح بليغة.

وبينما أُخضع المشتبه فيه لتدبير المراقبة الطبية بمستشفى محمد الخامس بمكناس حيث يُعالج، نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته لإخضاعها للتشريح الطبي.

وفتحت المصالح الأمنية بمفوضية الأمن بويسلان، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - منصف الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:28
من الدروس المستخلصة من الجائحة والتي لايمكن بأي حال من الأحوال ألا نأخدها بعين الاعتبار في مخططاتنا المستقبلية ...فلابد من الاهتمام وبدرجة أولى وعالية :
بالصحة العمومية بنيتها وأطرها أطباءها وممرضيها ؛ التعليم العمومي ؛ والقضاء على الفقر المذقع ؛ والزيادة في عدد رجال الأمن ورجال الدرك ورجال القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وتحفيزهم ؛ والحرص على الزجر والعقاب بصرامة للمجرمين وخارجي القانون واستغلالهم في بناء الأوراش الكبرى حتى يعرف كل من سولت له نفسه الإقدام على جريمة او التعاظم ، يعرف ماينتظره من عقاب لارحمةفيه ..
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8
2 - مسلم مسالم الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:29
اذا كنتي غتقطع بحال هكذا متصومتش افضل ليك وأسلم من انك تقتل انسان .
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4
3 - amazigh le vrais الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:29
Allah irahmou,
la halwa wala qowa illah billah, Wollah sa fais mal au coeur, Je ne sais pas comment les gens peuvent tué un humain, Alors meskine Il es Papa de pti magnéfique enfants
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4
4 - [email protected] الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:30
لا حول و لا قوة الا بالله ...ربي يرحم المهلوك...منذ أيام من هذا الشهر الفضيل حدث شجار مع أحد الشبان الطائشين و أشهر في وجهي سكين المذابح فلم تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه .كدت أن أكون في هذه الحال لولا لطف الله و ستره . الحمد لله .
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1
5 - ahmed الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:34
لا حول ولا قوة الا بالله
لذلك اوصى رسول الله عليه وسلم بتفادي الغضب

فلو ان احدهما انصرف دون الاكتراث للطرف التاني لما وصل الأمر لحد جريمة القتل.

للاشارة فقد ورد أن جزاء من كثم غيظا لوجه الله يوم القيامة عظيم عند الله ومن أسباب دخول صاحبه للجنة
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0
6 - Hassan S الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:35
شحال من واحد زايغا عليه صحته إلا أنه يتناسى أن هـناك من هـو أقوى منه أو حتى العود لتحگرو إعميك والنتيجة مأساوية أي واحد گيستعمل آلة حادة في عراك إگون متأگد أن مصيره السجن أو عاهـة أو الموت الضحية دائما الزوجة والأولاد في هـاد الوقت أحسن ليك تبعد على المشاگل
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2
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