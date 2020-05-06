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كُتّاب وآراء
جريمة قتل قبيل موعد الإفطار تهز ضواحي مكناس
اهتزت بلدية ويسلان، التابعة لعمالة مكناس، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض، ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 سنة، متزوج وأب لطفلين، على يد شاب آخر أعزب ويبلغ من العمر نحو 27 سنة.
ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث، الذي وقع قبيل أذان المغرب بحي الرياض، سببه خلاف بسيط تطور إلى شجار عنيف بين الطرفين.
المصادر ذاتها أفادت أن تبادل العنف بين المعنيين، أفضى إلى مصرع الهالك على الفور، جراء إصابته بضربة قاتلة على مستوى البطن. كما أفضى إلى تعرض الطرف الثاني لجروح بليغة.
وبينما أُخضع المشتبه فيه لتدبير المراقبة الطبية بمستشفى محمد الخامس بمكناس حيث يُعالج، نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته لإخضاعها للتشريح الطبي.
وفتحت المصالح الأمنية بمفوضية الأمن بويسلان، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
بالصحة العمومية بنيتها وأطرها أطباءها وممرضيها ؛ التعليم العمومي ؛ والقضاء على الفقر المذقع ؛ والزيادة في عدد رجال الأمن ورجال الدرك ورجال القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وتحفيزهم ؛ والحرص على الزجر والعقاب بصرامة للمجرمين وخارجي القانون واستغلالهم في بناء الأوراش الكبرى حتى يعرف كل من سولت له نفسه الإقدام على جريمة او التعاظم ، يعرف ماينتظره من عقاب لارحمةفيه ..
la halwa wala qowa illah billah, Wollah sa fais mal au coeur, Je ne sais pas comment les gens peuvent tué un humain, Alors meskine Il es Papa de pti magnéfique enfants
لذلك اوصى رسول الله عليه وسلم بتفادي الغضب
فلو ان احدهما انصرف دون الاكتراث للطرف التاني لما وصل الأمر لحد جريمة القتل.
للاشارة فقد ورد أن جزاء من كثم غيظا لوجه الله يوم القيامة عظيم عند الله ومن أسباب دخول صاحبه للجنة