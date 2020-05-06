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الرئيسية | حوادث | إدانة "رئيس الشباب الملكي" بالحبس موقوف التنفيذ

إدانة "رئيس الشباب الملكي" بالحبس موقوف التنفيذ

إدانة "رئيس الشباب الملكي" بالحبس موقوف التنفيذ
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:30

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة مالية في حق "ح. د"، رئيس جمعية الشباب الملكي، الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة خرق الحجر الصحي.

وكانت النيابة العامة في الدار البيضاء قررت متابعة الشخص المذكور في حالة اعتقال، بعدما تم توقيفه بتهمة خرق الطوارئ الصحية والتحريض على خرقها، إلى جانب تأجيج المواطنين من أجل الاحتجاج على السلطات المحلية، فيما أسقطت عنه تهمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لعمله.

وخلف الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية صدمة كبيرة وغضبا واسعا في صفوف المتتبعين الذين اعتبروه مخففا لا يتماشى والتهم المنسوبة إلى الموقوف، ويعاكس الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة ضد أشخاص آخرين توبعوا بتهمة خرق الطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، قال المحامي والحقوقي محمد الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "هذه عقوبة غير رادعة بتاتا، مقارنة مع باقي العقوبات التي أصدرتها المحكمة نفسها في الفترة الأخيرة".

ولفت الهيني ضمن تصريحه إلى كون المعني بالأمر "تواجهه شكايات عدة، والأفعال التي قام بها تكتسي خطورة على النظام العام، ولذلك نتمنى أن يعاد النظر في هذا الحكم في مرحلة الاستئناف".

وكان قد جرى توقيف المعني بالأمر مؤخرا، بعدما رفض الامتثال لتعليمات السلطات المحلية التي أمرته بولوج منزله إثر قراره تنظيم وقفة احتجاجية، ما دفع إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت باعتقاله.

وتلاحق الموقوف شكايات عدة من طرف المواطنين بتهم عديدة، ضمنها النصب والاحتيال، واستغلال اسم "الشباب الملكي" لإيهام المسؤولين واستغلال ثقة المواطنين.

وسبق للمحامي محمد الهيني أن دعا إلى حل جمعية "الشباب الملكي"، قائلا في تدوينة له: "وجب حل مثل هذه الجمعيات التمييزية والإجرامية التي تنتحل اسم الملك زورا وبهتانا للنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين ومحاكمة مسيريها عما قاموا به من جرائم".

وأردف أن "اسم الملك أكبر من أن تحمله جمعية أو فئة ضالة لأنه ملك لجميع المغاربة دون استثناء، لذا نطالب بفتح بحث عاجل ومعمق في الموضوع قبل أن تزداد جرائم هذه الجمعية التي أصبحت خطرا على النظام العام بدعوتها إلى التظاهر زمن الطوارئ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - غير عادل الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:37
كنا ننتظر حكما أشد وكنا ننتظر من السادة وكلاء الملك تحريك الشكايات ضد هذا الشخص لكن في القضية لغز
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36
2 - medoujda الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:43
يعتبر هذا بالحكم الإنحيازي و غير عادل تماما خرق الطوارئ و إهانت السلطات و التحريض على خرق الطوارئ في الاخير شهرين موقوفة التنفيذ مع 500 درهم كغرامة اذن هذا مجرد حكم بالبرائة لا أقل ولا أكثر.
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19
3 - [email protected] الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:44
هادا ربما هناك من أعطى الأوامر للتخفيف. القانون لا يطبق الا على المغلوبين عن أمرهم. ولكن سوف يأتي اليوم الذي نكون سواسية أمام الله ما فيها أوامر ولا تدخلات.
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26
4 - karim الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:44
أحسن خبار سمعتو فهاد الأسبوع.!
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-18
5 - ملاحظ مراكش الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:45
هاد الجمعية تشوه الملك وليس العكس ، والسؤال لي خاص يطرحو هاد السيد على راسو هل الملك اصلا سيشرفه مثل هؤلاء الجهلة للدفاع عنه ونصرته ؟!!!
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17
6 - عمر الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:46
رغم أن القضاء مستقل وله سلطة تقديرية في إصدار الأحكام إلا أن مثل هذا الحكم عند الاطلاع عليه من طرف المواطنين فإنه لا محالة سشيجع المواطنين على خرق حالة الطوارئ الصحية ويضرب مجهودات السلطات المحلية التي تبدل جهدا كبيرا لاحترام القانون في هذا الظرف العصيب... رأيي الشخصي
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11
7 - عمر الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:47
تحية للاستاذ الهيني على تدخله السديد
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10
8 - عادل الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:48
لا أحد يحق له تأسيس جمعية باسم الشباب الملكي، فهذا استغلال للملك، وحين تسقط الجمعية في النصب والاحتيال، ما محل الملك في الإعراب، فاسم الملك بعيد عن كل هذه الخزعبلات...
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12
9 - abdoo abdoo abdoo abdoo الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:49
التهمة واحدة والأحكام متفاوتة من عدم المتابعة كحالة الناهري لاعب الوداد والمقوفة التنفيد كأخت ماء العينين وصاحب هذه الجمعية وسنة نافدة كأخ بالخياط.
أين دولة الحق والقانون ؟
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8
10 - احمد الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:49
الملك ملك واب المغاربة أجمعين شبابهم وشيابهم، الاخلاص للوطن وللملك يجب أن يتجلى في السلوك على ارض الواقع، بالعمل على دفع عجلة التنمية وكل من موقعه، ملايين المغاربة يعملون بصمت ودون كاميرات مخلصين لبلدهم ولايسمع لهم تقرقيب.
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1
11 - عين السبع الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:52
في محكمة بكلومبيا منطوق الحكم فيها تعرقه مسبقا من خلال معرفة القاضي المقرر
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3
12 - هي مكان والو الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:52
موقوف التنفيد رهي والو اشنو .واش هادي كتسما عقوبة رحنا في ضرف كورونا كاملين محكوم علينا موقوف التنفيد
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9
13 - بريك عنتاب الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:55
شيء كان منتظر !!الشبيحة لا يتم معاقبتها لتفادي هروب أعضاءها من المنظومة !! لو كان مواطن عادي لعوقب بالسجن شهور او سنوات ولكن ما العمل عندما ينعدم تطبيق القانون على الجميع
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5
14 - عبدالله الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:55
يكفيه إسم الجمعية لحمايته والشفع له.
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5
15 - عزيز الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:59
يجب إعادة النظر في الحكم حتى يكون عبرة لمن يستغل الأسماء المقدسة من اجل إهانة الغير و رجال السلطة خصوصا في هذه الظروف
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1
16 - مصطفى الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:00
الحكم لا يمت بصلة للنزاهة نضرا لكونه جد مخفف وجبت له سنه نافدة على الأقل
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